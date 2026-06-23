Vecinos de A Laracha se unen y crean Terra de Soandres, una nueva asociación contra la planta de biogás

El movimiento vecinal contra la macroplanta de biogás proyectada en la parroquia de Soandres, en A Laracha, ha dado un nuevo paso adelante. Y es que la Plataforma Stop Biogás A Laracha acaba de congregar a unos 200 vecinos en una asamblea abierta para dar cuenta de las acciones realizadas hasta la fecha y anunciar la creación de una nueva estructura jurídica formal para combatir el proyecto en los tribunales.

La principal novedad organizativa es el nacimiento de una asociación vecinal, ecologista y cultural, denomindada Terra de Soandres. Tal y como asegura Miriam Sánchez, una de las socias del nuevo colectivo vecinal, la constitución de esta entidad responde a la "necesidad de una mayor estructura formal y legal" que permita al movimiento vecinal personarse formalmente como parte interesada en todo el proceso administrativo y judicial derivado del proyecto de biogás.

Reunión mantenida por los representantes de la Plataforma Stop Biogás A Laracha. / LOC

La nueva asociación, de carácter abierto a toda la ciudadanía, centralizará su actividad presencial de forma semanal en la Escuela Unitaria de A Revoltiña, en Soandres, además de habilitar canales de comunicación digitales. Y, en apenas dos días, ya cuenta con 50 socios.

Próximo calendario

Los portavoces anuncian que el calendario de actuaciones institucionales se intensificará de forma inmediata. Para esta misma semana están programadas reuniones de trabajo tanto con el Concello de A Laracha como con el Grupo Parlamentario del PP en Santiago. El objetivo prioritario de estos contactos es forzar un encuentro a corto plazo con la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, el departamento autonómico del que depende directamente la tramitación sectorial y ambiental de la planta.

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Además este sábado 27 y el domingo 28 de junio, la plataforma contará con un puesto informativo en el encuentro Dexo Terra Viva, en Oleiros, un foro de debate sobre problemáticas del territorio. Asimismo, para las próximas semanas planean rutas de senderismo, charlas de concienciación y la organización de un gran evento cultural público con mesas redondas y conciertos, destinado tanto a visibilizar los riesgos que denuncian como a recaudar fondos para sufragar los costes de la batalla legal.