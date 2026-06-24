Cambre traslada a la Inspección de Servizos Sociais sus esfuerzos para mantener activo el servicio

La alcaldesa de Cambre, Diana Piñeiro, y el coordinador en funciones de Servicios Sociais mantuvieron una reunión con la Inspección de Servizos Sociais de la Xunta en la que informaron de los esfuerzos que está realizando el Concello y el personal municipal, al que agradecieron su "implicación diaria", para mantener la actividad del servicio y seguir atendiendo correctamente a los vecinos y vecinas de la localidad.

En la reunión, que se produjo tras una visita realizada por la Inspección a las dependencias municipales, tanto la alcaldesa como el coordinador explicaron que la actual situación por la que atraviesan los servicios sociales del Concello cambrés está condicionada por las bajas registradas en el servicio, lo que obligó a poner en marcha diversas medidas de reorganización interna. Gracias a ellas, el Gobierno local procederá "en los próximos días" a la entrega de más de cien vales de alimentos correspondientes a expedientes ya revisados y tramitados por los servicios municipales.

Asimismo, según recuerdan en un comunicado, trasladaron a la Inspección que el próximo martes, 30 de junio, se llevará a cabo un proceso selectivo para incorporar nuevos trabajadores y trabajadoras sociales con el objetivo de cubrir las dos bajas existentes, además de incorporar a otras dos personas por acumulación de tareas. "O obxectivo é que Servizos Sociais poida contar cun equipo de cinco traballadores e traballadoras sociais, reforzando así a capacidade de atención do departamento e mellorando a resposta ás necesidades da veciñanza", apuntan desde el Concello.

Con estas medidas el Gobierno local confía en recuperar progresivamente la normalidad del servicio. De hecho, tanto la alcaldesa como el coordinador en funciones de Servizos Sociais invitaron a la Inspección a regresar a Cambre en el plazo de dos meses para comprobar in situ la evolución del departamento.