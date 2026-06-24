Así será el edificio que albergará las viviendas protegidas de A Rabadeira en Oleiros

El Concello de Oleiros abrió a principios de mes el plazo para apuntarse a la cooperativa creada por el Gobierno local para acceder a uno de los 20 inmuebles de la promoción Xardíns da Rabadeira, en pleno centro de la capital municipal. Se trata de la última promoción de vivienda de protección que anunció el Concello, después de las de Perillo y Xaz, que se encuentran en construcción, y la de Mera, donde está previsto que comiencen los trabajos en cuestión de semanas. Ahora ya se conoce cómo serán las viviendas.

Gestogar, la empresa que está detrás de la promoción, ha puesto a la venta en portales inmobiliarios las 6 viviendas libres que se incluyen en el edificio Xardíns da Rabadeira, que se asienta sobre dos parcelas públicas que salieron a concurso y una tercera que Gestogar ha añadido a la promoción. En total se levantarán 26 viviendas, las 20 de protección (las que provienen de las parcelas del Concello) y 6 a precio libre, que son las que ya se están comercializando, con 3 habitaciones, dos baños y precios que oscilan entre los 325.000 y los 350.000 euros.

Edificio Xardíns da Rabadeira en Oleiros / LOC

Según consta en el anuncio, las viviendas, que se ubican "en un entorno incomparable, con bosques, espacios libres y zonas verdes", cuentan con calificación energética A y calefacción por suelo radiante, además de "mucha luz natural". Además, apunta la promotora, las personas interesadas en hacerse con uno de estos inmuebles contarán con los beneficios de integrarse en una cooperativa, como son un menor precio, la exención del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) o bonificaciones en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

No hay que irse muy lejos para constatar esta realidad. De hecho no hay ni que salir de la plaza de A Rabadeira, donde también se comercializa una promoción con estudios y pisos de 2, 3 y 4 dormitorios que, a similares características, tienen unos precios que superan los 400.000 euros.

Precios tasados

En el caso de las viviendas de protección, que comparten la misma tipología que las libres (pisos de 2 y 3 dormitorios, con terraza, trastero y plaza de garaje), saldrán a la venta con los precios oficiales marcados por la Xunta que rondan los 210.000 euros, según indicó el alcalde, Ángel García Seoane, cuando se anunció la apertura del plazo de solicitudes.

Para optar a estos pisos de protección tendrán preferencia las personas empadronadas en Oleiros, aunque desde el Concello señalan que, en el caso de que queden viviendas vacantes, residentes de otros municipios podrán optar a adquirirlas. También apuntan que, en el supuesto contrario, que haya mucha demanda, se procederá a realizar un sorteo para adjudicar los pisos. En cualquier caso, previamente se celebrará una asamblea informativa el próximo mes de julio en la que se dará cuenta de todos los detalles de esta promoción.