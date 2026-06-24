La terraza del hotel que eligió Rosalía junto a A Coruña: vistas a un castillo y cocina gallega

La ciudad de A Coruña está repleta de terrazas que permiten tomar algo en los rincones más idílicos de los barrios. Sin embargo, si buscamos las que se ubiquen en locales destacados internacionalmente o que hayan acogido a celebridades, la lista se reduce de forma drástica.

A 15 minutos de la urbe, en la villa marinera de Santa Cruz, se encuentra un establecimiento distinguido como mejor restaurante de un hotel boutique de lujo en los World Luxury Restaurant Awards. El galardón, recibido en 2021, premió la experiencia culinaria que se vive en el complejo del Noa Boutique Hotel, en el que la cantante Rosalía llegó a hospedarse hace unos años y que cuenta con una propuesta exterior célebre por sus vistas y su gastronomía.

Esta zona al aire libre es una de las paradas habituales de los coruñeses que se acercan al municipio de Oleiros. Allí se puede ver cómo el atardecer se recorta contra el castillo de Santa Cruz -una fortificación construida en el siglo XVI-, y hacer una parada para comer o descansar tras recorrer el paseo marítimo del pueblo.

La terraza del Noa: cócteles, música y atardeceres

Esta terraza con vistas cuenta con dos ambientes diferenciados: la pérgola exterior del restaurante premiado y la cafetería, en la que se toman cócteles y se organizan sesiones musicales. Ambos se integran en el establecimiento hotelero, en el que se alojó Rosalía en 2022 a raíz de su concierto en el Coliseum coruñés.

Las dos terrazas se pueden visitar sin necesidad de ser huésped y cuentan con una bonita panorámica del agua. En el área del bar, son famosas las sesiones musicales que el local organiza cuando comienza el buen tiempo, donde un DJ pincha en directo mientras los cócteles y las cañas desfilan por las mesas.

Si se quiere comer, se puede acudir al restaurante, que cuenta con su propia terraza abierta al público -siempre que no se haya reservado para un evento-. La estrella de la cocina son los arroces en sus múltiples variedades, como el de lubrigante, el de mariscos de temporada o el de pulpo y zamburiñas confitadas.

Como el pilar de los fogones es la gastronomía gallega, en el menú no falta tampoco el clásico pulpo á feira. De postre, se recomienda la popular tarta de queso, que los cocineros preparan de forma artesanal junto al tiramisú.

La parada tras un paseo junto al mar

Esta terraza destacada de Oleiros es una parada técnica habitual de los que acuden a comer o a pasar la tarde en Santa Cruz y quieren darse un capricho frente al agua. La ruta suele incluir el paseo marítimo y la pasarela de madera que cruza hasta el castillo, cuyos exteriores se pueden explorar de forma gratuita.

Otro punto de interés imprescindible es el parque Luís Seoane, donde los pequeños se entretienen observando el estanque de los patos y los mayores contemplando los comercios de la zona y los espacios verdes. La playa, con sus aguas tranquilas, también es un buen lugar para darse un chapuzón antes de que el sol se ponga en el horizonte.

Precisamente el atardecer es uno de los mejores momentos para buscar una terraza frente a la arena en la que despedir el día. En el pueblo hay muchas ubicadas junto al paseo, como la de Porto Alé -famosa por sus cervezas-, o el emblemático Preludio.

La del Noa destaca por su ambiente lujoso, y, de hecho, eso es lo que valoraron los más de 100.000 viajeros, clientes y profesionales que votan anualmente en los World Luxury Restaurant Awards. Según la plataforma, los galardones "representan la máxima distinción en la industria de la restauración de lujo", que escogió el establecimiento de Oleiros entre sus ganadores hace unos años.