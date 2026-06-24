Loli García, primera mujer al frente de la asociación de mayores en A Barcala: "Se apuntaría a un bombardeo"

"Se apuntaría a un bombardeo". Así describe José Luis, uno de los socios de la Asociación de la Tercera Edad de A Barcala a su nueva presidenta, Loli García. La primera mujer presidenta de la asociación llega al cargo con una mayoría femenina en la junta directiva, dispuesta a mantener y crear espacios donde la gente mayor del municipio pueda divertirse.

La entidad es una de las más ocupadas en Cambre. Desde excursiones, bailes todos los sábados con más de cien personas, partidas diarias a eventos por cualquier motivo, la asociación se ha convertido en una parte importante de la vida de los vecinos a medida que se hacen mayores.

"Empecé en esto hace muchos años ya, porque creía que la gente mayor no tenía donde divertirse o donde pasar el rato en Cambre", señala García. "Para mí son como mi familia, intento mirar por ellos al máximo, para que ninguno pueda decir que queda pendiente de algo", explica la presidenta, que añade que estos cuidados y contactos con los miembros de la asociación "le motivan".

A ella le acompañan otras cinco mujeres de los seis miembros que forman parte de la directiva, que organizan desde tener las comidas listas para los eventos, recaudar el dinero, hacer decoraciones, disfraces de Entroido, además de las compras que después llevan a casa a los vecinos. "Ver que ayudamos, ver a la gente feliz, llena mucho", comenta una de las miembros.

Loli Germade, Loli García, Lucía Ares, Rosa María Castro y María Belén Molina, miembros de la junta directiva / Casteleiro

"Aquí usamos más que tiempo libre", afirma García, que indica que la asociación "es mucho trabajo". El empeño y el tiempo que le ponen a esta entidad permite, entre otras cosas, que los socios puedan disfrutar de las comidas a precios populares o que les regalen flores en sus cumpleaños.

Para la directiva este tipo de implicación supone luchar contra la soledad a la que muchas veces se enfrentan los ancianos cuando van envejeciendo. "Creo que en todo Cambre y en toda A Coruña, no hay nadie que funcione como nosotros. Estamos muy pendientes de ellos. Si se ponen enfermos los llamamos por teléfono, vamos a su casa, las personas que están en silla de ruedas vienen hasta aquí para no quedarse en casa solas todo el día", señala García

Nueva hoja de ruta

Con nuevas caras también llegan nuevas ideas. La hoja de ruta de la nueva directiva incluye, entre otras decisiones, la creación de ropa y accesorios personalizados para recaudar dinero y hacer a la asociación más autosuficiente, además de crear nuevas competiciones, como campeonatos de tute, que se añade al concurso de orellas y filloas en el Entroido.

En el futuro, explican los miembros de la directiva, les gustaría poder añadir el local de al lado de forma permanente y poder así montar una pequeña biblioteca y sala de estudio.

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Pero lo importante, señalan, siempre será atender y animar a otros que atiendan a los mayores. "Para mí supondría todo el orgullo del mundo que los vecinos se involucrarán con la gente mayor y también con la juventud, que tampoco tiene dónde meterse", señala García.