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Oleiros despidió a Trump y Netanyahu entre banderas de Palestina

Centenares de personas presenciaron la quema de la falla de Bastiagueiro, donde el alcalde de Oleiros dedicó conjuros contra el presidente de EEUU y el primer ministro de Israel

Momento de la quema de la falla de Trump y Netanyahu en la playa de Bastiagueiro.

Momento de la quema de la falla de Trump y Netanyahu en la playa de Bastiagueiro. / LOC

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Pablo Barro

Oleiros

Finalmente el misil sobre el que cabalgaban el presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu no llegó a despegar del arenal oleirense de Bastiagueiro, pero la falla sí que ardió durante la noche de San Juan ante la expectación de cientos de personas y acompañada de algunas banderas en apoyo al pueblo palestino.

En un acto "político e festivo", como lo califican desde el Concello, y tras un supuesto discurso del presidente norteamericano radiado por la megafonía de la playa, el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, hizo una queimada y lanzó un conjuro contra estos dos "terroristas e asasinos internacionais". "Que a viaxe que vai levar a estas dúas bestas ao inferno sexa eterna e que os seus corpos ardan ata a última molécula para purificar o mundo e librarnos de tanto horror e tanta infamia", señaló el regidor después de enumerar las "tropelías" cometidas durante los últimos años por ambos dirigentes, arengas a las que el público respondía al grito de "lume!".

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Hogueras de San Juan en Bastiagueiro, Oleiros

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, durante la queimada de San Juan / LOC

Por lo demás, la noche transcurrió "tranquila" y sin incidencias en las playas de la localidad, que se llenaron de gente de todas las edades alrededor de los cientos de hogueras que iluminaron la noche de San Juan.

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