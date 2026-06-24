Oleiros despidió a Trump y Netanyahu entre banderas de Palestina

Finalmente el misil sobre el que cabalgaban el presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu no llegó a despegar del arenal oleirense de Bastiagueiro, pero la falla sí que ardió durante la noche de San Juan ante la expectación de cientos de personas y acompañada de algunas banderas en apoyo al pueblo palestino.

En un acto "político e festivo", como lo califican desde el Concello, y tras un supuesto discurso del presidente norteamericano radiado por la megafonía de la playa, el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, hizo una queimada y lanzó un conjuro contra estos dos "terroristas e asasinos internacionais". "Que a viaxe que vai levar a estas dúas bestas ao inferno sexa eterna e que os seus corpos ardan ata a última molécula para purificar o mundo e librarnos de tanto horror e tanta infamia", señaló el regidor después de enumerar las "tropelías" cometidas durante los últimos años por ambos dirigentes, arengas a las que el público respondía al grito de "lume!".

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, durante la queimada de San Juan / LOC

Por lo demás, la noche transcurrió "tranquila" y sin incidencias en las playas de la localidad, que se llenaron de gente de todas las edades alrededor de los cientos de hogueras que iluminaron la noche de San Juan.