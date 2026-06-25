El alcalde de Abegondo es reconocido por el Ministerio de Agricultura por su trabajo en la "innovación y revitalización rural"
José Antonio Santiso destacó el programa Leader como herramienta eficaz para generar empleo y diversificar la economía en zonas rurales
El alcalde de Abegondo y presidente de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas, José Antonio Santiso, recibió este jueves un reconocimiento del Ministerio de Agricultura por su participación en el programa Leaders.
Desde el Ministerio destacaron este galardón como "muestra de agradecimiento y puesta en valor de su trayectoria, aportación al enfoque Leader y todo el trabajo desplegado por los territorios rurales" y el papel del regidor en la "innovación y revitalización rural".
Santiso agradeció el premio en el evento celebrado en Jeréz de la Frontera, un reconocimiento "ao traballo desenvolvido por centos de persoas que, desde os grupos de desenvolvemento rural, levan máis de tres décadas impulsando proxectos que melloran a vida nos nosos territorios".
El alcalde abegondés también reivindicó el programa Leader como una "herramienta eficaz" para generar empleo y diversificar la economía local en las localidades rurales.
- La panadería rural que conquista A Coruña: 70 años de tradición y 210 toneladas de leña para hornear un pan histórico
- Reabre la terraza con uno de los mejores atardeceres de Galicia: a 15 minutos de A Coruña y frente al mar
- El cocinero de Betanzos que ha hecho más de 14.000 tortillas: 'Cocino en tres metros cuadrados
- La terraza del hotel que eligió Rosalía junto a A Coruña: vistas a un castillo y cocina gallega
- Santa Cruz perderá en septiembre el convento de las Capuchinas
- Vecinos del rural de Culleredo acusan al alcalde de Carral de usar su propuesta de instituto para negociar la implantación de la FP
- La Audiencia resuelve una disputa por una finca de Abegondo atribuida a dos titulares distintos desde hace más de 50 años
- Movilizan a bomberos de Arteixo y Medio Rural por un incendio de vegetación en A Barcala