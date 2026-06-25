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El alcalde de Abegondo es reconocido por el Ministerio de Agricultura por su trabajo en la "innovación y revitalización rural"

José Antonio Santiso destacó el programa Leader como herramienta eficaz para generar empleo y diversificar la economía en zonas rurales

El alcalde de Abegondo posa con el galardón en el evento Somos Leaders del Ministerio de Agricultura

El alcalde de Abegondo posa con el galardón en el evento Somos Leaders del Ministerio de Agricultura / LCO_Externas

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RAC

Abegondo

El alcalde de Abegondo y presidente de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas, José Antonio Santiso, recibió este jueves un reconocimiento del Ministerio de Agricultura por su participación en el programa Leaders.

Desde el Ministerio destacaron este galardón como "muestra de agradecimiento y puesta en valor de su trayectoria, aportación al enfoque Leader y todo el trabajo desplegado por los territorios rurales" y el papel del regidor en la "innovación y revitalización rural".

Santiso agradeció el premio en el evento celebrado en Jeréz de la Frontera, un reconocimiento "ao traballo desenvolvido por centos de persoas que, desde os grupos de desenvolvemento rural, levan máis de tres décadas impulsando proxectos que melloran a vida nos nosos territorios".

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El alcalde abegondés también reivindicó el programa Leader como una "herramienta eficaz" para generar empleo y diversificar la economía local en las localidades rurales.

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