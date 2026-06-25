Atascos por las obras de asfaltado en la rotonda de As Cascas, en Betanzos
La Policía Local regula el tráfico en la glorieta, afectada por el corte de un carril debido a los trabajos de reparación del pavimento
Las obras de asfaltado en la glorieta ubicada en el cruce de As Cascas, a la entrada de Betanzos, están provocando importantes atascos y problemas de circulación en la mañana de este jueves, que llegan incluso a la incorporación desde la carretera nacional N-VI.
La Policía Local se ha trasladado a la zona para regular el tráfico en la rotonda, que permanece con el carril de salida cerrado a la circulación, mientras operarios y máquinas realizan labores de fresado y hormigonado con el objetivo de reparar el pavimento de la calzada.
El cierre del carril obliga a los vehículos a bordear por el polígono industrial de Betanzos y obstaculiza los accesos hacia O Pasatempo, así como la entrada de Betanzos y la salida hacia Oza-Cesuras, con las que enlaza la rotonda de As Cascas.
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