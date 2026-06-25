Atascos por las obras de asfaltado en la rotonda de As Cascas, en Betanzos.

Las obras de asfaltado en la glorieta ubicada en el cruce de As Cascas, a la entrada de Betanzos, están provocando importantes atascos y problemas de circulación en la mañana de este jueves, que llegan incluso a la incorporación desde la carretera nacional N-VI.

La Policía Local se ha trasladado a la zona para regular el tráfico en la rotonda, que permanece con el carril de salida cerrado a la circulación, mientras operarios y máquinas realizan labores de fresado y hormigonado con el objetivo de reparar el pavimento de la calzada.

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Atascos por las obras de asfaltado en la rotonda de As Cascas. / LOC

El cierre del carril obliga a los vehículos a bordear por el polígono industrial de Betanzos y obstaculiza los accesos hacia O Pasatempo, así como la entrada de Betanzos y la salida hacia Oza-Cesuras, con las que enlaza la rotonda de As Cascas.