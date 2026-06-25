Medio millón de euros para la recuperación definitiva del inmueble más antiguo de Betanzos

Este jueves, operarios municipales trabajaban en el asfaltado de la rotonda de As Cascas, la misma rotonda que se llevó por delante parte del conjunto monumental del convento de As Donas, el inmueble más antiguo de Betanzos y que durante años resistió en ruinas al pie de esta infraestructura, que prácticamente engulló el edificio.

Medio millón de euros es el presupuesto que maneja ahora el Concello de Betanzos para acometer la segunda y definitiva fase de recuperación del inmueble, que confía en licitar "en los próximos días", una vez completada la tramitación administrativa y la supervisión técnica del proyecto que, como explicó la alcaldesa, María Barral, resultó "especialmente compleja". "Levounos tempo conseguir todos os permisos, pero por fin poderemos sacalo a contratación", apuntó.

"Nos vindeiros días sacaremos a licitación a segunda fase da súa rehabilitación e tamén a urbanización de toda a súa contorna para facela accesible ás persoas con problemas de mobilidade, así como a humanización da beirarrúa e de todos os accesos que ten arredor", avanzó la alcaldesa, que remarcó que el objetivo de esta segunda fase no es solo completar la rehabilitación del edificio, uno de los inmuebles patrimoniales más singulares de la ciudad, sino también actuar sobre todo su entorno inmediato, con el objetivo de mejorar la accesibilidad, humanizar el espacio e integrar plenamente el convento en la trama urbana.

El Concello de Betanzos se acogerá al fondo de cooperación para actuaciones de rehabilitación del patrimonio habilitado por el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) para finalizar la obra del convento de As Donas, que llevan dos años paralizadas. Será medio millón de euros que deberá devolver antes de 2032. Estos fondos se suman a los 372.700 euros, cofinanciados por la Diputación, en que se adjudicaron los trabajos para recuperar los restos del antiguo convento para su uso como centro sociocultural.

La aparición de otra puerta de acceso situada a una cota más baja y otros imprevistos demoraron la obra y, tras varios meses sin avances, el Concello optó por resolver el contrato con la adjudicataria al no llegar a un acuerdo para realizar un modificado de la obra a coste cero. Ahora los trabajos pendientes pasan por resolver los accesos respetando los hallazgos, el cierre y remate de las fachadas, la instalación de carpinterías y también de los sistemas de fontanería, electricidad y telecomunicaciones, iluminación, calefacción, ventilación y protección contra incendios. La obra se completará con la habilitación de los accesos y trabajos de urbanización para recuperar la cota original. "Espero que haxa empresas interesadas en facer a obra e que nun tempo máis ou menos reducido os veciños e veciñas poidan xa desfrutar deste edificio emblemático", concluyó la alcaldesa.