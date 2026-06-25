Carral cierra un pleno por la "imposición" de la FP Básica sin respuestas

La "imposición" de la Formación Profesional en el instituto de Carral ha llegado al pleno municipal después de semanas de protestas de los vecinos y la comunidad educativa por la falta de negociación para implantar esta formación.

La oposición pidió sin éxito explicaciones al alcalde José Luis Fernández Mouriño, del Partido Popular, sobre las reuniones tanto con la Xunta como con la dirección del centro, que dimitió en protesta por estos acontecimientos.

La jornada comenzó ya antes del propio pleno, con una movilización. Decenas de padres se habían concentrado frente al consistorio para hacer una nueva cacerolada, la tercera, para mostrar su malestar por esta "imposición".

Natalia Rabuñal, de Alternativa dos Veciños, fue la portavoz encargada de abrir el debate, en el que señaló que "nin o noso partido, nin os pais, nais, profesores, nos opoñemos á FP Básica".

Rabuñal detalló la serie de acontecimientos que llevaron a la implantación de este módulo y el por qué de las protestas, desde la falta de espacios para llevar a cabo la formación, los recursos humanos disponibles o las dudas sobre la convivencia en el centro. "Resulta curioso que xa desde un principio existise falta de transparencia e falta de diálogo, con moita presas e imposición", criticó la de Alternativa, que pidió al terminar su intervención que "non se proceda á implantación mentres non se acrediten as garantías".

"Deixe de posicionarse por un Goberno da Xunta, que o que está facendo é non escoitar aos veciños", le pidió Rabuñal al regidor.

Natalia Rabuñal, de Alternativa dos Veciños, increpa al alcalde en el pleno por la FP en Carral / Gus de la Paz

La concejala socialista Patricia Blanco también criticó la forma en la que se había tomado la decisión de traer la formación y planteó dudas en especial sobre los terrenos en los que se ubicaría el aula nómada. "Non hai nin expediente de compra de terreos", afirmó, y recordó que la tramitación de un cambio de uso urbanístico obligaría a un trámite de un año.

Blanco también quiso recordar lo "tremendamente sensible" que puede ser el alumnado de ciclos profesionales y la atención que se debería poner en su convivencia en los centros. "A eles hai que volver a enganchados, non podemos dar por perdidos a rapaces de 15 anos", señaló.

El alcalde califica de "oportunidad importantísima" la FP

El regidor tomó la palabra al final del debate para negar algunas de las acusaciones planteadas por la oposición. Entre ellas destacó que era "totalmente non certo" que hubiese negociado para que la FP nómada acabase en Carral y en otro municipio.

"O primeiro que dixen foi 'adiante' porque era unha oportunidade importantísima para Carral", explicó Fernández Mouriño sobre el inicio de las negociaciones con la Dirección Territorial de Educación.

Según el regidor, una vez ofrecida esta opción consultó con otros municipios que habían albergado las aulas nómadas, que le transmitieron que "no generaba ningún tipo de problema".

El alcalde, José Luis Fernández Mouriño, en el pleno por la implantación del FP en Carral / Gus de la Paz

El alcalde admitió que, en las primeras reuniones con el director del instituto, este "estaba un pouco reticente", pero afirmó que eran por cuestiones "puramente técnicas" y en las que era el director territorial quien tenía que solventarlas. "Eu lle dixen ao director que eu lle ía a defender, se tivese algunha dúbida, inquietudes, se necesitas de algo no cal podamos esixir está todo a túa enteira disposición", destacó Fernández Mouriño.

"A implantación da FP Básica en Carral é un punto de partida para que Carral, agora con máis de 7.00 habitantes, poidamos enfocalo a pensar no Bachiller, en máis FP, e pensar en Carral a poder ser", declaró el alcalde, que volvió a reiterar que acudirían a la Consellería de Educación con las exigencias del claustro del centro.

Noticias relacionadas

Tras su intervención el regidor levantó la sesión sin derecho a réplica de ninguno de los concejales de la oposición y sin votar los acuerdos sobre la mesa. En su salida del consistorio Fernández Mouriño se encontró con varios de los vecinos y docentes asistentes, con los que mantuvo tensos intercambios.