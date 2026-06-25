Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Puertos flexibiliza la deudaAsí se creó el escudoGranizo revienta cochesAcuerdo por la AP-9Comienzan las rebajasRecuperar la bandera
instagramlinkedin

Betanzos sacrifica una de sus históricas farolas para instalar la nueva iluminación de los pasos de cebra de la plaza García Naveira

Los operarios retiraron una de las piezas modernistas del mobiliario urbano, que será reubicada, para instalar la nueva iluminación LED que dotará de mayor seguridad a los nuevos pasos de cebra

Retirada de una de las farolas históricas de Betanzos para habilitar un nuevo paso de cebra.

Retirada de una de las farolas históricas de Betanzos para habilitar un nuevo paso de cebra. / LOC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Pablo Barro

Betanzos

Los vecios de Betanzos contemplaron esta mañana con cierta sorpresa como los operarios municipales retiraban una de las históricas farolas de la localidad diseñadas por el arquitecto Julio Galán a principios del siglo XX y ejecutadas por la fundición de Juan Wonenburger. La sustitución responde a las obras que está acometiendo el Concello para mejorar la seguridad peatonal y la iluminación ornamental del entorno de la plaza Irmáns García Naveira, donde también se está ejecutando la rehabilitación de la fuente de Diana Cazadora.

En concreto, la farola sobre la que estaban actuando los operarios es la que se encuentra en la confluencia de la Avenida de Castela con la rúa Ferradores. En su lugar, el Concello instalará una luminaria más moderna, de tecnología LED, que iluminará el nuevo paso de cebra que se habilitará en ese punto.

Farolas históricas de Betanzos.

Farolas históricas de Betanzos. / LOC

En la mañana de este jueves había varios vehículos municipales cargados con los nuevos báculos dispuestos a instalarlos no solo en este punto, sino también en los pasos de cebra del entorno de la plaza Irmáns García Naveira, como son el de la avenida de Linares Rivas y el situado a la altura de la calle Sánchez de Taibo.

Noticias relacionadas y más

Además de contar con un sistema de iluminación más eficiente, las nuevas farolas serán también más inteligentes. Estas nuevas columnas de acero galvanizado incorporarán destelladores secuenciales verticales, sensores de presencia y dos luminarias LED de alta potencia, informa el Ejecutivo municipal, que avanza que estas medidas se ampliarán en el futuro a otras "zonas sensibles por su importante utilización como zonas de paso".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La panadería rural que conquista A Coruña: 70 años de tradición y 210 toneladas de leña para hornear un pan histórico
  2. Reabre la terraza con uno de los mejores atardeceres de Galicia: a 15 minutos de A Coruña y frente al mar
  3. El cocinero de Betanzos que ha hecho más de 14.000 tortillas: 'Cocino en tres metros cuadrados
  4. La terraza del hotel que eligió Rosalía junto a A Coruña: vistas a un castillo y cocina gallega
  5. Santa Cruz perderá en septiembre el convento de las Capuchinas
  6. Vecinos del rural de Culleredo acusan al alcalde de Carral de usar su propuesta de instituto para negociar la implantación de la FP
  7. La Audiencia resuelve una disputa por una finca de Abegondo atribuida a dos titulares distintos desde hace más de 50 años
  8. Movilizan a bomberos de Arteixo y Medio Rural por un incendio de vegetación en A Barcala

Betanzos sacrifica una de sus históricas farolas para instalar la nueva iluminación de los pasos de cebra de la plaza García Naveira

Betanzos sacrifica una de sus históricas farolas para instalar la nueva iluminación de los pasos de cebra de la plaza García Naveira

Oleiros certifica que la playa de Santa Cruz es apta para el baño

Oleiros certifica que la playa de Santa Cruz es apta para el baño

Medio millón de euros para la recuperación definitiva del inmueble más antiguo de Betanzos

Veinte alumnos participan en el taller de empleo forestal de Aranga, Irixoa, Monfero y Vilarmaior

Veinte alumnos participan en el taller de empleo forestal de Aranga, Irixoa, Monfero y Vilarmaior

El alcalde de Abegondo es reconocido por el Ministerio de Agricultura por su trabajo en la "innovación y revitalización rural"

El alcalde de Abegondo es reconocido por el Ministerio de Agricultura por su trabajo en la "innovación y revitalización rural"

Música en directo y churrascada marcan las fiestas de Vilaboa, en Culleredo, del 10 al 14 de julio

Música en directo y churrascada marcan las fiestas de Vilaboa, en Culleredo, del 10 al 14 de julio

La oposición tumba el convenio con Augas de Galicia para el río Mero en Cambre

La oposición tumba el convenio con Augas de Galicia para el río Mero en Cambre

Dos personas heridas en una salida de vía en Paderne

Dos personas heridas en una salida de vía en Paderne
Tracking Pixel Contents