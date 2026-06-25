Dos heridos al salirse de la vía en Paderne
Su vehículo colisionó contra un obstáculo en el arcén. Fueron trasladados por una ambulancia a un centro hospitalario
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Dos personas han resultado heridas en un accidente registrado sobre las 10.30 horas de este jueves en Paderne, a la altura de la parroquia de San Pantaleón.
La central de emergencias del 112 recibió el aviso de que un vehículo se salió de la vía y terminó colisionando con un obstáculo que se encontraba en el arcén.
Hasta el lugar se trasladó la Guardia Civil de Tráfico y efectivos de bomberos, pero no fue preciso intervenir ya que los heridos pudieron salir por su propio pie y no fue necesario realizar cortes de tráfico.
Los dos heridos fueron trasladados por una ambulancia del 061 a un centro hospitalario.
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