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Vuelve la fiesta que hace viajar a la comarca de A Coruña 9 siglos atrás: 5 días de fuego, música y mitología

O Burgo, en Culleredo, se convierte en un rincón templario con decenas de puestos, pasacalles y un espectáculo de pirotecnia

Uno de los pasacalles del mercado templario de O Burgo.

Uno de los pasacalles del mercado templario de O Burgo. / Maensa Fotógrafo Freelance

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Alicia Pardo

Soldados, bufones, trasgos y otros personajes peculiares se reunirán desde el próximo miércoles 1 de julio en una de las fiestas más tradicionales de la comarca coruñesa. Un mercado lleno de animación y puestos de artesanía que recreará el pasado templario de O Burgo, para devolverlo a la época en la que prosperaba bajo el resguardo de los templarios, los monjes y la nobleza.

Durante cinco días y a lo largo de su paseo marítimo, los coruñeses que se acerquen podrán disfrutar de todo tipo de representaciones teatrales, música en directo y productos de artesanía gallega. Habrá talleres y atracciones para los más pequeños y un gran espectáculo de pirotecnia que recorrerá la zona junto a la ría.

Mercado templario en O Burgo

Mercado templario en O Burgo. / Iago López / Roller Agencia

Hablamos del Mercado Templario de O Burgo do Faro, que replicará las ferias medievales del siglo XII que convirtieron el territorio en un área de gran importancia económica en su momento. La fiesta, situada a 10 minutos de A Coruña, ofrecerá una agenda cargada de diversión hasta el 5 de julio, cuando el programa se despedirá con un impresionante pasacalles de fuego.

Así será el Mercado Templario de O Burgo do Faro de 2026

Esta fiesta del municipio de Culleredo se sustenta en los registros medievales que dibujan el Burgo de Faro -hoy O Burgo y O Temple- como un punto clave para la actividad económica de la zona. Su mercado trata de recrear cada verano aquella época, a través de una mezcla de comerciantes y personajes históricos y mágicos.

En la edición de este año, el primero que aparecerá será el fauno, que desfilará por el mercado desde su apertura a las 17.00 horas. En esta primera jornada también habrá pasacalles musicales y los clásicos puestos de artesanía, que continuarán hasta el fin de la fiesta.

Ya el jueves 2 de julio, el mercado volverá a abrir sus puertas por la tarde, con la aparición de muchos otros personajes de época, la inauguración oficial del festejo y el concierto de música medieval de Os Brinqueiros. El viernes las actividades comenzarán desde las 11.00 horas, con talleres de destilación y dos peculiares jabalís que recorrerán las calles en busca de bellotas llevando el humor y la sorpresa a todos los rincones.

Por la noche, el cielo se iluminará con un pasacalles de fuego a las 23.30 horas, que servirá de previa para el verdadero plato fuerte del programa. Este tendrá lugar el sábado a las 21.30 horas, cuando los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo pirotécnico de gran formato, en el que las llamas y la música conquistarán O Burgo.

Mercado templario en O Burgo

Uno de los personajes caracterizados del mercado templario en O Burgo. / Iago López / Roller Agencia

El domingo, habrá una representación de danza y un concierto de gaitas de la mano de Gaeloc. El grupo será precisamente el protagonista de la fiesta de clausura del mercado medieval coruñés, que tendrá a las 23.00 horas su fin de fiesta.

Artesanía y juegos para toda la familia

A lo largo de todas las jornadas, esta fiesta gallega de verano ofrecerá puestos de artesanía en los que el público podrá descubrir productos artesanales y curiosos con demostraciones en vivo. El propio viernes a las 17.00 horas, sus creadores y los comerciantes mostrarán algunos de estos objetos, explicando sus características y usos.

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Además, en el horario en el que el mercado permanezca abierto, se habilitará una gran zona infantil pensada para pasar el día en familia. En ella, habrá juegos, talleres y atracciones para que los más pequeños disfruten al máximo de este tradicional mercado medieval.

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