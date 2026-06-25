Música en directo y churrascada marcan las fiestas de Vilaboa, en Culleredo, del 10 al 14 de julio
La música de trío Miami, Los Platinos, Fussion, Eureka, Ritmo Xoven y Cinema animarán las celebraciones de la parroquia cullerdense este verano
La parroquia de Vilaboa, en Culleredo, se prepara para acoger una de las fiestas más queridas para los vecinos del área metropolitana. Del próximo 10 al 14 julio Vilaboa se llenará de música, diversión y comida.
El viernes 10 de julio las celebraciones empezarán a las 22.00 horas en la plaza de la Iglesia con una actuación del trío Miami. Al día siguiente, los vecinos se despertarán con unas alboradas a las 09.30 horas para al medio día poder asistir a la misa solemne cantada por la Coral Polifónica Costumes de Bergondo.
El sábado a las 14.15 horas la sesión vermú estará a cargo de Los Platinos y una discomóvil. El día terminará con una gran verbena a las 22.30 horas de la mano del grupo Fussion. El domingo la orquesta Eureka será la protagonista musical, ya que actuará durante la sesión vermú y por la noche.
El lunes la gran verbena estará amenizada por Ritmo Xoven y el martes se cerrarán las fiestas con una gran churrascada a las 19.00 horas y una actuación de la orquesta Cinema a las 22.30 horas.
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