Oleiros certifica que la playa de Santa Cruz es apta para el baño

Con los resultados de los análisis del agua por delante, el Concello de Oleiros asegura que la playa y el puerto de Santa Cruz, al contrario de lo que dictamina la Xunta, es apta para el baño. Las analíticas, realizadas el pasado 11 de junio, confirman que no existe ningún tipo de contaminación y que el agua es totalmente apta para el baño. Las muestras, que se repetirán quincenalmente durante todo el verano, fueron tomadas en la zona del puerto y frente al Hotel Portocobo y, según el Gobierno local, "arrojan unos datos excelentes".

Como recuerda el Concello, en 2018, "tras más de 15 años de demandas", la Xunta mejoró la red de saneamiento en Santa Cruz con la construcción de un tanque de tormentas, que llevó aparejada una inversión de 3,2 millones euros y supuso el fin de los episiodios ocasionales de contaminación que se producían en días de fuertes precipitaciones. El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, atribuyó estos episodios a conexiones "ilegales" de las tuberías de fecales de algunas viviendas a la red de pluviales. "No porto de Santa Cruz, ademáis disto, os 40 patos que hai aí defecando xa dan para contaminar", apuntó este jueves el regidor.

Ahora, con los análisis, el Gobierno local trata de demostrar que el veto al baño decretado por la Xunta "no se ajusta a la realidad". "É mentira. Recomendamos que na salida mesma do río non se metan, pero na praia de Santa Cruz e no porto de Santa Cruz se pode bañar un sen ningún tipo de problema", recalcó García Seoane.

Campaña de desprestigio

El Concello acusa a los partidos de la oposición de aprovechar esta resolución para iniciar una "campaña de desprestigio" contra Santa Cruz, "sen importalles o dano que se podía causar na localidade, tanto a nivel económico como social", indican en un comunicado en el que lamentan que "todo vale para intentar desgastar ao Goberno municipal de Alternativa dos Veciños".

También desde el Consistorio han retomado este jueves su campaña contra la Xunta para denunciar el "abandono" que sufren las vías de titularidad autonómica, para las que exigen arcenes y aceras. Lo han hecho con la colocación de un tercer cartel entre la iglesia de Serantes y O Cubo para recordar que, pese a la disposición del Concello para ceder el suelo, "a Xunta segue sen pronunciarse".