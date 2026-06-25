La oposición tumba el convenio con Augas de Galicia para el río Mero en Cambre
Solo el grupo de Gobierno votó a favor del convenio, que la oposición criticó duramente por obligar al Concello a asumir la gestión de futuras obras en el paseo fluvial
El Pleno de Cambre rechazó este jueves el convenio con Augas de Galicia para reparar las deficiencias del paseo del río Mero, que comprometería 870.000 euros para la reforma de pasarela, puentes y elementos estructurales en el entorno del cauce. La propuesta solo obtuvo el voto de los cuatro concejales del PP, mientras que el resto de grupos de la oposición votaron en contra.
El convenio también incluye ceder la gestión de mantenimiento de los 17 kilómetros del río al Concello, algo que los grupos de la oposición calificaron como “chantaje” e instaron al Gobierno municipal que volviera a negociar con la entidad autonómica para “hacer valer” el municipio.
“Esta é unha obriga, unha débeda de 19 anos de deficiencias e mantemento innegociable que Cambre debe reivindicar ante Augas de Galicia”, señalaron desde Unión por Cambre, que denunciaron los errores dentro del expediente.
“Aquí se trae a pleno un convenio que va a comprometer al Concello durante años a estar manteniendo el río Mero”, criticaron los socialistas, mientras que los nacionalistas apuntaron a la relación entre la alcaldesa y la Xunta. “Temos unha alcaldesa en Cambre que non viste a camiseta de Cambre, que viste a camiseta do Partido Popular”, expresó el portavoz.
Por su aparte Alternativa apuntó a la situación administrativa actual para justificar su oposición al convenio. “Si no somos capaces de tapar un bache y que a la semana no se vuelva a levantar pues difícilmente podemos gestionar este río”, destacaron.
La alcaldesa, Diana Piñeiro, tomó la palabra al final del debate para señalar que este convenio permitiría a Cambre “dispoñer dunha maior capacidade de actuación, planificar melloras futuras con maior autonomía e acceder con máis facilidades ás convocatorias de subvencións e financiamento para seguir investindo nesta contorna”.
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