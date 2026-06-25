Sada acuerda atrasar a 2027 el inicio de los pagos por la renaturalización del río Maior

El Pleno del Concello de Sada ha aprobado este jueves por unanimidad modificar las bases de ejecución del presupuesto de 2026, aprobado el pasado mes de mayo, para incluir los nuevos compromisos de pago acordados con Augas de Galicia para los trabajos de renaturalización del río Maior. El convenio original entre el Concello y el organismo autónomo establecía que los pagos para los trabajos de mejoras estructurales en el lecho del río para reducir el riesgo de inundaciones, con un presupuesto de 7 millones a pagar en partes iguales entre ambas entidades, comenzarían a girarse en 2025. Ahora, en virtud convenio definitivo, el primer pago se retrasa a 2027 y las anualidades se extienden hasta el ejercicio 2030.

Todos los grupos de la Corporación, que comenzaron el la sesión plenaria guardando un minuto de silencio por las víctimas del terremoto de Venezuela, apoyaron la medida para incluir en los compromisos de gasto con proyección a ejercicios futuros de las cuentas municipales las nuevas partidas para cubrir los algo más de 3,5 millones de euros que corresponden al Concello. Así, en 2027 al Gobierno local le tocará desembolsar 516.484 euros. La mayor cuantía se abonará en el siguiente ejercicio, para el que hay consignados 1,5 millones de euros. En 2029 el monto a satisfacer asciende a 1 millón de euros, mientras que los 500.000 euros restantes se abonarán en 2030.