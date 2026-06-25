Veinte alumnos participan en el taller de empleo forestal de Aranga, Irixoa, Monfero y Vilarmaior

Veinte personas sin empleo participarán durante nueve meses en el taller de empleo forestal Lambre Mandeo para aprender actividades de conservación y mejora de montes. El programa se desarrollará en los municipios de Aranga, Irixoa, Monfero y Vilarmaior y cuenta con un presupuesto de 455.000 euros de la Xunta.

Los alcaldes Alberto Platas, Antonio Deibes, Carlos Vázquez y Alberto Cortizas estuviron este jueves con la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, para presentar el taller.

Se realizarán unas 17 actuaciones, que se centrarán en lugares como el área forestal del Mirador do Vieiro, en Aranga; la senda fluvial del Muíño das Ferreñas, en Vilarmaior; o el entorno del Pazo de Irixoa, entre muchas otras.

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La delegada de la Xunta destacó un proyecto que "combina formación, emprego e conservación do territorio, ao tempo que contribúe á mellora da calidade de vida da veciñanza e á posta en valor dos recursos naturais e sociais dos catro concellos".