Veinte alumnos participan en el taller de empleo forestal de Aranga, Irixoa, Monfero y Vilarmaior
La Xunta destina 455.000 euros a este taller de empleo forestal que combina formación, empleo y puesta en valor de recursos naturales.
Veinte personas sin empleo participarán durante nueve meses en el taller de empleo forestal Lambre Mandeo para aprender actividades de conservación y mejora de montes. El programa se desarrollará en los municipios de Aranga, Irixoa, Monfero y Vilarmaior y cuenta con un presupuesto de 455.000 euros de la Xunta.
Los alcaldes Alberto Platas, Antonio Deibes, Carlos Vázquez y Alberto Cortizas estuviron este jueves con la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, para presentar el taller.
Se realizarán unas 17 actuaciones, que se centrarán en lugares como el área forestal del Mirador do Vieiro, en Aranga; la senda fluvial del Muíño das Ferreñas, en Vilarmaior; o el entorno del Pazo de Irixoa, entre muchas otras.
La delegada de la Xunta destacó un proyecto que "combina formación, emprego e conservación do territorio, ao tempo que contribúe á mellora da calidade de vida da veciñanza e á posta en valor dos recursos naturais e sociais dos catro concellos".
- La panadería rural que conquista A Coruña: 70 años de tradición y 210 toneladas de leña para hornear un pan histórico
- Reabre la terraza con uno de los mejores atardeceres de Galicia: a 15 minutos de A Coruña y frente al mar
- El cocinero de Betanzos que ha hecho más de 14.000 tortillas: 'Cocino en tres metros cuadrados
- La terraza del hotel que eligió Rosalía junto a A Coruña: vistas a un castillo y cocina gallega
- Santa Cruz perderá en septiembre el convento de las Capuchinas
- Vecinos del rural de Culleredo acusan al alcalde de Carral de usar su propuesta de instituto para negociar la implantación de la FP
- La Audiencia resuelve una disputa por una finca de Abegondo atribuida a dos titulares distintos desde hace más de 50 años
- Movilizan a bomberos de Arteixo y Medio Rural por un incendio de vegetación en A Barcala