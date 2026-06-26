Alternativa denuncia la falta de transparencia en el pleno de Carral
La formación critica que el alcalde no respondiera a ninguna de las preguntas sobre la implantación de la FP Básica en el instituto
Después de que el pleno extraordinario de este jueves en Carral para pedir explicaciones por la implantación de la FP Básica terminara sin el voto a ninguna de las propuestas, Alternativa dos Veciños ha denunciado la "falta de transparencia" del alcalde, que no aclaró ninguna de las preguntas realizadas por los grupos de la oposición con respecto a las negociaciones con la Xunta.
"O alcalde tampouco permitiu votar os acordos solicitados no pleno, nin deu paso ás correspondentes quendas de intervención dos membros da corporación", denuncian desde la formación.
Alternativa pide que el regidor aclare si existe una parcela disponible para el aula nómada o algún expediente municipal para tramitar el módulo de la FP. El grupo también critica que no hubo una "comunicación real" con la comunidad educativa y que el regidor no asistió al Consello Escolar a pesar de la invitación del director del IES de Carral.
"As familias, o profesorado e o equipo directivo merecen información clara e veraz. Este pleno evidenciou a falta de transparencia e de planificación nun ausnto de enorme importancia para o futuro do centro educativo", señalan desde Alternativa.
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