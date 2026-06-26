Las Anpas y Sementeira reciben ayudas de Cambre por 114.000 y 63.000 euros

El Pleno de Cambre aprobó este jueves una subvención para las Anpas y para la escuela de música Sementeira, por 114.800 euros y 63.000 euros respectivamente. La transferencia de estos fondos se aprobó por unanimidad de todos los grupos, que apremiaron a la alcaldesa Diana Piñeiro para presentar los presupuestos municipales.

El Gobierno local llevó a votación dos propuestas para asegurar la financiación a dos de las entidades más sensibles de Cambre. En el caso de las asociaciones de familias de los colegios Wenceslao, Portofaro, Emilio González, Torrente Ballester y O Graxal, el concello reserva 114.812 euros para financiar sus actividades.

Durante el debate todos los grupos votaron todos a favor de la propuesta, aunque con matices. Desde Unión por Cambre cuestionaron cómo se repondrían las bolsas de gastos de las que salían estas partidas, así como la cronología de cuándo estarían listos los convenios para las Anpas.

Por su parte, los nacionalistas aseguraron su apoyo, pero afearon que el Ejecutivo de Piñeiro no presentaran los presupuestos que asegurarían la financiación de estas y otras asociaciones. "Se os orzamentos están sen aprobar, é porque os orzamentos están sen presentar", señaló el portavoz del BNG, que apremió a la alcaldesa a sacar las cuentas a votación.

En contestación, Piñeiro resaltó que los documentos ya estaban en intervención y que estaban pendientes de ser fiscalizados, pero que los cambios entre la interventora accidental, interina y ahora titular habían retrasado su tramitación. "Queda que a titular informe os orzamentos e debido a ese problema no que nos vimos que xa non dependía de nós tivemos que adoptar solucións que traemos a este pleno para que non sufran consecuencia nin ocasionarlles máis problemas ás Anpas e Sementeira", dijo la regidora.

"Asegúrolles que os orzamentos foron presentados co tempo suficiente para traelos ao pleno ordinario de maio, non depende exclusivamente de min, un ten previsión pero a realidade é outra", añadió.

Los grupos acusan a la alcaldesa de "chantajear" a la oposición

El debate sobre la propuesta para la ayuda a Sementeira fue algo más tenso. Unión por Cambre acusó a la alcaldesa de "chantajear" a los grupos de la oposición al presentar la moción como urgente, dándoles apenas tiempo para examinar toda la documentación aportada.

"Dan a documentación 40 horas antes do pleno, sen ningún tipo de explicación. Unha vez máis, por moito que o neguen, volven a tentar que a oposición non poida facer o seu traballo de fiscalización e control", señalaron desde Unión por Cambre. La propuesta acabó saliendo adelante a pesar de los reproches.

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"Desde o primeiro momento tivemos claro que as ANPA e a Escola Sementeira non podían verse prexudicadas por unha situación administrativa", destacó este viernes la alcaldesa.