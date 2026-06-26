Arteixo cambiará las nuevas ayudas vecinales: podrá haber más de una asociación beneficiaria por parroquia

El Concello de Arteixo dará un nuevo giro a la regulación de las subvenciones destinadas a las asociaciones vecinales para el ejercicio de 2026. Tras la aprobación inicial de las bases el pasado mes de mayo, el Gobierno local ha impulsado una modificación con un doble objetivo: garantizar que ninguna entidad se quede fuera por razones territoriales y blindar los fondos públicos frente a posibles estafas.

La propuesta, que cuenta con los informes favorables de los servicios técnicos y jurídicos municipales, será elevada al pleno municipal. El principal detonante de este cambio ha sido el debate en torno a la equidad del reparto en el último pleno. En las bases iniciales se había establecido el límite de conceder una única subvención por parroquia, pero esta restricción fue objeto de un recurso de reposición por parte del portavoz del PSOE, Martín Seco, que además exigió desempates basados en criterios "puramente objetivos".

Finalmente, el Concello ha optado por eliminar por completo el límite territorial. Y, a partir de ahora, cualquier asociación vecinal que cumpla los requisitos podrá optar a las ayudas, independientemente de que comparta parroquia con otra entidad. Al decaer la restricción, el recurso del concejal socialista se propone para desestimación por "pérdida sobrevenida de objeto".

"Levantamiento del velo" para evitar fraudes

Para compensar la eliminación del límite por parroquia y evitar que el nuevo escenario derive en abusos, el Ayuntamiento introduce una novedosa herramienta jurídica: la doctrina del "levantamiento del velo", que se utiliza para evitar que se use la figura de la "persona jurídica" como escudo para cometer fraudes, abusos o eludir deudas.

Con esta medida, el Concello podrá inadmitir aquellas solicitudes que detecte como fraudulentas. Se perseguirá la creación de "asociaciones pantalla" o duplicadas artificialmente por las mismas personas con el único fin de multiplicar las ayudas. Para ello, los técnicos rastrearán indicios de fraude como la coincidencia de miembros en las juntas directivas, la repetición de socios o el uso compartido de la misma sede social.

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Las cuantías máximas se fijan ahora en tramos: 4.000 euros para citas de 50 a 300 personas; 8.000 euros de 301 a 600; 14.000 euros de 601 a 999; y un máximo de 20.000 euros para aquellas que superen los 1.000 asistentes. El Concello costeará hasta el 80% de la actividad, y las reuniones tradicionales que no alcancen los 50 participantes mínimos quedarán completamente excluidas del programa de ayudas. La red cuenta con dos líneas de financiación: una de ellas destinada a grandes jornadas o comidas vecinales de un día, y otra residual y condicionada a que exista crédito sobrante, enfocada a la formación y excursiones socioculturales o recreativas.