El aparcamiento de Pastoriza que aspira a ser geriátrico: Arteixo se ofrece a costear la mitad de los gastos

La histórica demanda vecinal para dotar a Arteixo de una segunda residencia de mayores volverá a debatirse este martes, 30 de junio, en el pleno municipal. Y es que el Concello, encabezado por el alcalde popular Carlos Calvelo, llevará una moción en la que redobla la presión sobre la Diputación de A Coruña al ofrecerle la cesión de un terreno y una posible cofinanciación al 50% a cambio de incluir a Arteixo en su Red de Residencias, en la que figuran As Pontes, Ordes y Rianxo.

La propuesta del Ejecutivo local llega después del clamor social que estalló a finales de 2024, cuando Jessica Rama, una vecina de Arteixo afectada por la falta de plazas en la localidad, lideró una recogida de más de 5.000 firmas ante las dilatadas listas de espera que sufren las familias del municipio. Una reclamación que sigue sin resolverse, y para la que la vecina ha asegurado "no haber recibido respuesta de ninguna administración" después de dos años.

El Ayuntamiento reitera ahora su "compromiso", y anuncia que pone a disposición de la Diputación de forma gratuita una parcela municipal de más de 4.000 metros cuadrados situada en la zona norte del municipio, concretamente en el Paseo do Santuario, en la parroquia de Pastoriza. Un terreno que es empleado actualmente como aparcamiento, una función que podría mantenerse posteriormente a la construcción de la residencia. Y el Gobierno local también se ofrece a asumir el 50% del coste de mantenimiento de las plazas una vez que el centro esté construido, repitiendo exactamente el mismo modelo de cofinanciación que ya mantiene con la Xunta en la residencia actual.

Respuesta provincial: "La competencia es de la Xunta"

La Diputación asegura que la competencia "es de la Xunta", y aclara que lo que han puesto en marcha ha sido un "plan piloto muy acotado" para construir tres nuevas residencias —denominadas Casas de Acompañamento ás Persoas Maiores (CAM)— con un modelo muy diferente al tradicional: centros más pequeños, cercanos y abiertos al entorno.

Estas tres residencias piloto todavía se están proyectando y sus ubicaciones ya están cerradas en As Pontes, Ordes y Rianxo. El organismo provincial adealanta que, por el momento, solo están previstos esos tres emplazamientos, y que la construcción de geriátricos es una solicitud "muy demandada en todos los Concellos" de la provincia.

El Concello ya gestiona la mitad de las plazas del actual

Hasta el momento, la única residencia pública operativa en la localidad, que cuenta con 64 plazas, fue posible gracias a la inversión de la Fundación Amancio Ortega. De esas vacantes, el Ayuntamiento gestiona y financia con recursos propios el 50%, es decir 32 plazas, lo que supone un desembolso anual que asciende a más de 750.000 euros. En total, las arcas municipales han destinado cerca de 6 millones de euros en los últimos años a financiar plazas conveniadas para que los vecinos tengan prioridad, tal y como explica el propio Concello.

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El respaldo de la oposición a la segunda residencia es unánime, pero el consenso se rompe al hablar de competencias y estrategias. Mientras el PSOE instaba hace un año al Gobierno local a financiar y construir el geriátrico con recursos municipales, el BNG prefirió trasladar la presión a Santiago llevando el asunto al Parlamento autonómico, donde también reclamó optimizar el servicio del centro existente. A este frente común se suma la edila no adscrita, Noelia Martínez, que incluyó la propia medida en su programa electoral.