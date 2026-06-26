Betanzos dedica su Semana del Cine a Ángel de la Cruz
La cita cinematográfica proyectará entre el 21 y el 24 de julio siete largometrajes del director y guionista coruñés, desde sus éxitos de animación hasta el thriller y el cine de autor
La XXIII Semana Internacional de Cine de Betanzos estará dedicada al cineasta y guionista coruñés Ángel de la Cruz, referente en el cine de animación con obras como El Bosque Animado, El Sueño de una noche de San Juan o Arrugas. Este viernes se ha dado a conocer la programación del certamen en el que, a lo largo de cuatro jornadas, el público podrá disfrutar de una parte de la filmografía de De la Cruz, en concreto siete largometrajes que recorren diferentes etapas de su carrera, desde sus grandes éxitos de animación hasta el thriller o el cine de autor.
El Bosque Animado y El Sueño de una noche de San Juan serán precisamente las obras que abran la programación el próximo 21 de julio, un cartel que fue presentado por el director del certamen, Chema Paz Gago; la alcaldesa de Betanzos, María Barral, y el propio homenajeado, que agradeció el reconocimiento. El miércoles 22 será el turno de Arrugas y Memorias de un hombre en pijama, dos filmes que tienen un marcado contenido social alrededor del envejecimiento y el deterioro cognitivo. El 23 de julio se proyectará la comedia Los muertos van deprisa y O home can. Cerrará el ciclo el viernes 24 La Silla.
Ángel de la Cruz se mostró muy agradecido por el galardón y recordó la especial relación que mantiene con Betanzos. Explicó que los primeros premios de guión que recibió, precisamente de la mano de Chema Paz Gago, fueron decisivos para iniciar su carrera cinematográfica y confesó que, de no ser por aquel impulso, probablemente hoy sería arquitecto. El cineasta también evocó el rodaje en Betanzos de una de sus primeros largometrajes como ayudante de dirección artística, una experiencia que le hace guardar un especial cariño a la ciudad y que, seúun señaló, "cierra un poco el círculo" con el homenaje que ahora recibe.
El director de la Semana de Cine, Chema Paz Gago, destacó la versatilidad del homenajeado, a quien definió como un auténtico "contador de historias". Subrayó su capacidad para transitar por géneros muy diferentes, desde la animación en 3D hasta la comedia, el cine de autor o el suspense, así como la relevancia social de obras como Arrugas y Memorias de uno hombre en pijama.
Por su parte, la alcaldesa de Betanzos, María Barral, incidió en la apuesta de la Semana Internacional de Cine por reconocer el talento gallego, al tiempo que admitió que en ocasiones "na propia terra custa máis recoñecer o mérito dos nosos creadores". También puso el foco en el escenario del certamen el Cine Alfonsetti, "o cine en funcionamento máis antigo de Europa, ou un dos máis antigos, e ademais un cine municipal", resaltó.
- La panadería rural que conquista A Coruña: 70 años de tradición y 210 toneladas de leña para hornear un pan histórico
- Vuelve la fiesta que hace viajar a la comarca de A Coruña 9 siglos atrás: 5 días de fuego, música y mitología
- Reabre la terraza con uno de los mejores atardeceres de Galicia: a 15 minutos de A Coruña y frente al mar
- El cocinero de Betanzos que ha hecho más de 14.000 tortillas: 'Cocino en tres metros cuadrados
- La terraza del hotel que eligió Rosalía junto a A Coruña: vistas a un castillo y cocina gallega
- Santa Cruz perderá en septiembre el convento de las Capuchinas
- Vecinos del rural de Culleredo acusan al alcalde de Carral de usar su propuesta de instituto para negociar la implantación de la FP
- La Audiencia resuelve una disputa por una finca de Abegondo atribuida a dos titulares distintos desde hace más de 50 años