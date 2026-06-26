Betanzos dedica su Semana del Cine a Ángel de la Cruz

La XXIII Semana Internacional de Cine de Betanzos estará dedicada al cineasta y guionista coruñés Ángel de la Cruz, referente en el cine de animación con obras como El Bosque Animado, El Sueño de una noche de San Juan o Arrugas. Este viernes se ha dado a conocer la programación del certamen en el que, a lo largo de cuatro jornadas, el público podrá disfrutar de una parte de la filmografía de De la Cruz, en concreto siete largometrajes que recorren diferentes etapas de su carrera, desde sus grandes éxitos de animación hasta el thriller o el cine de autor.

El Bosque Animado y El Sueño de una noche de San Juan serán precisamente las obras que abran la programación el próximo 21 de julio, un cartel que fue presentado por el director del certamen, Chema Paz Gago; la alcaldesa de Betanzos, María Barral, y el propio homenajeado, que agradeció el reconocimiento. El miércoles 22 será el turno de Arrugas y Memorias de un hombre en pijama, dos filmes que tienen un marcado contenido social alrededor del envejecimiento y el deterioro cognitivo. El 23 de julio se proyectará la comedia Los muertos van deprisa y O home can. Cerrará el ciclo el viernes 24 La Silla.

Ángel de la Cruz se mostró muy agradecido por el galardón y recordó la especial relación que mantiene con Betanzos. Explicó que los primeros premios de guión que recibió, precisamente de la mano de Chema Paz Gago, fueron decisivos para iniciar su carrera cinematográfica y confesó que, de no ser por aquel impulso, probablemente hoy sería arquitecto. El cineasta también evocó el rodaje en Betanzos de una de sus primeros largometrajes como ayudante de dirección artística, una experiencia que le hace guardar un especial cariño a la ciudad y que, seúun señaló, "cierra un poco el círculo" con el homenaje que ahora recibe.

El director de la Semana de Cine, Chema Paz Gago, destacó la versatilidad del homenajeado, a quien definió como un auténtico "contador de historias". Subrayó su capacidad para transitar por géneros muy diferentes, desde la animación en 3D hasta la comedia, el cine de autor o el suspense, así como la relevancia social de obras como Arrugas y Memorias de uno hombre en pijama.

Por su parte, la alcaldesa de Betanzos, María Barral, incidió en la apuesta de la Semana Internacional de Cine por reconocer el talento gallego, al tiempo que admitió que en ocasiones "na propia terra custa máis recoñecer o mérito dos nosos creadores". También puso el foco en el escenario del certamen el Cine Alfonsetti, "o cine en funcionamento máis antigo de Europa, ou un dos máis antigos, e ademais un cine municipal", resaltó.