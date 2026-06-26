Culleredo retira un nuevo vertido ilegal en O Burgo

El Concello de Culleredo continúa con su lucha contra los vertidos ilegales, esta vez en O Burgo. El Ayuntamiento ha retirado un depósito de residuos en la avenida de Ribados, junto a varios contenedores de la basura.

Entre los residuos había cajas, bolsas y maletas con elementos de todo tipo, por lo que el Concello asume que "proceden de la limpieza de algún inmueble". El Gobierno local ha condenado los hechos señalando que "é un lamentable episodio de falta de civismo que perxudica ao conxunto xeral da cidadanía".

Desde el Ayuntamiento apuntan que "no es la primera vez que se da en esta zona", pese a contar con varios contenedores, por lo que solicitan la colaboración ciudadana para identificar a los responsables.

A través del Consorcio As Mariñas existe un servicio gratuito de recogida a domicilio de muebles y enseres, que puede solicitarse en el teléfono 981 795 524. También es posible depositar estos residuos en el punto limpio de Sésamo, igualmente gratuito. En concreto, se admiten:

Noticias relacionadas