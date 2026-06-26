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Miño multa a dos empresas por publicitarse en las farolas del municipio

El Concello advierte de que la Policía continuará vigilando y sancionando la publicidad no autorizada que ensucie el entorno y deteriore el mobiliario urbano

Carteles publicitarios de una de las empresas sancionadas en una farola de Miño

Carteles publicitarios de una de las empresas sancionadas en una farola de Miño / LOC

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RAC

Miño

El Concello de Miño ha sancionado a dos empresas por incumplir la normativa municipal al colocar carteles y elementos publicitarios en la vía pública sin la preceptiva autorización. Se trata de la firma promotora de una feria gastronómica, a la que se le ha impuesto una multa de 300 euros, y un espectáculo de circo que se ha llevado otra sanción "de características similares". En ambos casos se habían publicitado en farolas de la localidad.

Las acciones, que han sido tipificadas por la Policía Local, encargada de cursar las denuncias, como infracciones graves, sirven al Gobierno local para hacer un llamamiento a la concienciación y al civismo. En este sentido, desde el Concello señalan que cada año, y muy especialmente durante la temporada de verano, la proliferación de eventos trae consigo una pegada masiva y descontrolada de publicidad. Como resultado, farolas, contenedores de basura y otros elementos del mobiliario urbano acaban repletos de papeles y cinta adhesiva.

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El Concello de Miño incide en que la retirada de estos materiales "no solo deteriora la imagen del municipio, sino que obliga a destinar recursos y dinero público a unas tareas de limpieza extraordinarias que podrían evitarse". Por ello, advierte de que la Policía Local seguirá vigilando el cumplimiento de la ordenanza y continuará multando a aquellas empresas o particulares que ensucien el entorno con publicidad no autorizada.

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