Dos obras ilegales en Bastiagueiro y Naval se exponen a multas de hasta un millón de euros

El Concello de Oleiros abrió expediente hace dos años a dos construcciones ilegales junto a las playas de Bastiagueiro y Naval, que se ejecutaron sin licencia y sin tener en cuenta el dominio público marítimo-terrestre. Esta semana la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), a la que el Concello trasladó los casos por ser la competente en la materia, ha emitido sendas resoluciones para devolver estas parcelas a su estado original. Los particulares afectados disponen de un plazo de tres meses para ejecutar los trabajos, de lo contrario se exponen a sanciones que van desde los 60.000 al millón de euros.

Según ha explicado el alcalde, Ángel García Seoane, la finca de Bastiagueiro corresponde con el antiguo chalé de la familia Franco y que ahora pertenece a un empresario aragonés. Según relata el regidor oleirense, el nuevo propietario "púxose a facer dentro da finca o que lle deu a gana e levantou un montón de construccións na zona verde". García Seoane apuntó que tanto la casa primigenia como la piscina "eran legais", pero que de los cuatro mil metros de finca "tres mil eran zona verde e de Costas". "Ábrimoslle expediente e non parou", recuerda, por eso pusieron el caso en conocimiento del departamento autonómico.

En lo que respecta al de Mera, se trata de un relleno "de ata cinco metros de altura e cunha pendiente tremenda" encima de la playa de Naval. García Seoane apuntó que esta actuación conllevó un "risco gravísimo de botarlle toda a augas ás fincas de debaixo, pegadas á praia".

Ahora, tras la apertura del expediente de la APLU, los propietarios tienen tres meses para demoler las construcciones ilegales en el caso del de Bastiagueiro y retirar el relleno en el de Naval, que serán "centos de camións de terra", apuntó el alcalde, que incidió en la gravedad de estos comportamientos. "Non sacaron licencia para nada e son persoas con moitos recursos", indicó, antes de señalar que desde el Concello "actuaremos contra todos aos que se lles vai a man".