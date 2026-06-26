La Fiscalía pide tres años de cárcel para una pareja que vendía cocaína y hachís desde su piso de Arteixo
Los registros realizados en la vivienda y en una tienda deportiva permitieron intervenir droga valorada en más de 5.500 euros y 3.235 euros en metálico
La Fiscalía y la defensa han alcanzado un acuerdo de conformidad para condenar a 3 años de prisión a una pareja acusada de un delito de tráfico de drogas en Arteixo. Ambos venían dedicándose de forma conjunta al menudeo de sustancias estupefacientes, utilizando como punto neurálgico de venta una vivienda que compartían en el núcleo de Vilarrodís.
Al domicilio de la pareja acudían habitualmente numerosos toxicómanos para proveerse de las sustancias, según detalla el escrito de calificación conjunta. Para el transporte y suministro de la droga a gran escala, los encausados se valían de dos vehículos de su propiedad, los cuales han sido intervenidos por las autoridades.
El caso se descubrió cuando el Juzgado de Instrucción número 7 de A Coruña autorizó la entrada y registro tanto en el domicilio de los acusados como en una tienda deportiva en el casco urbano de Arteixo el 24 de abril de 2024. En el interior de la vivienda, los agentes se encontraron con diversas cantidades de droga listas para su venta.
Entre las sustancias incautadas figuran 4 paquetes que sumaban cerca de 37 gramos de cocaína, así como diversas cantidades de resina de cannabis, destacando 3 planchas de hachís con un peso de 358 gramos. El valor total de la droga intervenida en el mercado ilícito ha sido tasado en más de 5.500 euros.
Además de los estupefacientes, las fuerzas de seguridad hallaron en el inmueble dos básculas digitales de precisión, una libreta de anillas con anotaciones manuscritas de nombres y cantidades vinculadas a las transacciones, y un total de 3.235 euros en metálico procedentes del narcotráfico.
Atenuante por ser consumidores de larga duración
Tras los registros, la pareja ingresó en prisión provisional el 25 de abril de 2024, situación en la que permanecieron hasta el 21 de mayo de ese mismo año, cuando quedaron en libertad a la espera de juicio. Los informes forenses determinaron que ambos acusados son consumidores de larga duración, una adicción que afectaba de modo leve a sus facultades volitivas en el momento de los hechos.
Al haberse apreciado la circunstancia modificativa de la responsabilidad penal por la atenuante de drogadicción, el Ministerio Fiscal ha fijado la petición de pena en 3 años de cárcel para cada uno de los acusados, además de una multa proporcional de 6.000 euros y el pago de las costas procesales.
- La panadería rural que conquista A Coruña: 70 años de tradición y 210 toneladas de leña para hornear un pan histórico
- Vuelve la fiesta que hace viajar a la comarca de A Coruña 9 siglos atrás: 5 días de fuego, música y mitología
- Reabre la terraza con uno de los mejores atardeceres de Galicia: a 15 minutos de A Coruña y frente al mar
- El cocinero de Betanzos que ha hecho más de 14.000 tortillas: 'Cocino en tres metros cuadrados
- La terraza del hotel que eligió Rosalía junto a A Coruña: vistas a un castillo y cocina gallega
- Santa Cruz perderá en septiembre el convento de las Capuchinas
- Vecinos del rural de Culleredo acusan al alcalde de Carral de usar su propuesta de instituto para negociar la implantación de la FP
- La Audiencia resuelve una disputa por una finca de Abegondo atribuida a dos titulares distintos desde hace más de 50 años