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El PSOE exige el cese del gerente de Sumarte en Arteixo

El grupo también solicitará en el próximo pleno la municipalización del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) y la construcción de una nueva residencia con fondos del Ayuntamiento

Vista de la actual residencia de Arteixo.

Vista de la actual residencia de Arteixo. / Víctor Echave

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RAC

Arteixo

El PSOE de Arteixo presentará una moción en el pleno de este martes, 30 de junio, para solicitar el cese inmediato del gerente de la empresa pública Sumarte. La formación liderada por Martín Seco denuncia que, tras cuatro años, la entidad sufre un "absoluto descontrol administrativo y laboral" por anteponer los intereses del PP a la eficiencia pública.

Los socialistas critican que en el último Consejo de Administración el gerente fue "incapaz de responder a la oposición" y presentó una adhesión "ilegal" al Plan de Igualdad del Concello, calificada de "aberración jurídica". Además, alertan de falta de transparencia en la contratación temporal, lo que levanta, a su parecer, "sospechas de nepotismo".

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El grupo presentará además una moción para exigir la municipalización del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) y la construcción de una nueva residencia de mayores con fondos propios del Ayuntamiento. El PSOE denuncia que el actual modelo privatizado del SAD ha fracasado debido a la "mala gestión" de las empresas adjudicatarias, lo que genera retrasos de hasta dos años en las listas de espera de dependencia, desatención a los usuarios y una grave "precariedad laboral".

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