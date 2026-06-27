Betanzos avanza en la renovación del parque infantil de O Pasatempo tras cerrar la financiación con la Diputación
El área infantil más utilizada de Betanzos se renovará con una inversión conjunta de 300.000 de Concello y Diputación
Redacción
El Concello de Betanzos avanza en la renovación del parque infantil de O Pasatempo después de que la Diputación de A Coruña diese el visto bueno al convenio entre ambas administraciones para financiar la actuación, que cuenta con un presupuesto de 300.000 euros y que permitirá dar respuesta a una demanda histórica de las personas usuarias de este espacio de ocio.
Como explica el Concello en un comunicado, las negociaciones entre la alcaldesa, María Barral, y el presidente de la institución provincial, Valentín Gonzalez Formoso, fueron claves para garantizar la ejecución de esta actuación, una vez que el proyecto no pudo acceder a la financiación solicitada a través de los fondos europeos Next Generation.
El proyecto contempla la renovación integral del área de juegos del Pasatiempo, la más utilizada del municipio, con la instalación de 20 nuevos elementos destinados a diferentes edades. Entre ellos figuran una gran estructura multijuegos, un carrusel, juegos de equilibrio, un columpio, una torre, balancines, saltadores, estructuras de puente y escalada o paneles táctiles, instalaciones que configuran una amplia oferta lúdica accesible e inclusiva, apuntan desde el Concello. La intervención incluye también la sustitución completa del pavimento de caucho para mejorar las condiciones de seguridad y uso del parque infantil.
Otra de las características del nuevo equipamiento es que, al estar situada en el parque de O Pasatempo, el área de juegos contará con un diseño temático inspirado en la obra de Juan García Naveira, con elementos que evocarán a algunos de los espacios más emblemáticos del jardín enciclopédico, como los relojes mundiales, las conchas o las grutas.
María Barral señaló que el proyecto "representa unha aposta decidida por seguir mellorando os espazos públicos destinados ás familias e á infancia, ao tempo que pon en valor un lugar tan emblemático como o Pasatempo cunha proposta singular, integrada na súa historia e no seu patrimonio". Asimismo, agradeció la colaboración de la Diputación "para facer posible unha actuación moi demandada pola veciñanza e que contribuirá a seguir modernizando os parques infantís do municipio".
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