El Fumega Fest hace vibrar O Pasatempo en Betanzos

El Parque do Pasatempo de Betanzos vibró este viernes a ritmo de riffs en la primera jornada del Fumega Fest 2026, un festival ya consolidado en su segunda edición como una de las citas de referencia del stoner rock y del doom metal en la Península Ibérica. La banda británica Conan y los suecos de Burst, con conciertos exclusivos en España, los portugueses Travo y Men Eater y los vigueses de Luciférnaga fueron los encargados de hacer las delicias de los cientos de personas que asistieron al evento, que celebrará este sábado su segunda y última jornada.

Uno de los platos fuertes de la jornada final de esta edición será la banda ucraniana Stoned Jesus, con un bagaje de más de 500 conciertos por Europa y América en los que compartieron escenario con bandas legendarias como Black Sabbath o Deep Purple. Junto a ellos actuarán la banda danesa Causa Sui, los cántabros de Wet Cactus y la banda coruñesa Moura, que fusiona el rock progresivo, la psicodelia y el folclore tradicional. La nota exótica la pondrá Volcanova, que llegan desde Islandia con su poderoso stoner rock.