Mojinos Escozíos dará un concierto gratis el 3 de julio en el Mercado Templario de O Burgo
El concierto empezará a las 23.00 horas en la zona de La Cros
La banda Mojinos Escozíos actuará el próximo viernes 3 de julio a las 23.00 horas en el paseo marítimo de O Burgo, dentro de la programación del Mercado Templario y el Festival BurgoJazz.
El Concello de Culleredo ha anunciado el concierto gratuito al aire libre que tendrá lugar en la zona de La Cros, donde normalmente se sitúan las verbenas en las fiestas patronales.
El evento coincide no solo con el Mercado Templario, que contará con casi cien puestos de venta, además de animación y gastonomía, sino también con el Burgojazz, el festival de música que tiee lugar en el Jardín Botánico de O Burgo.
El alcalde José Ramón Rioboo destacó el fin de semana "repleto de actividad" y que "atraerá a cientos de personas de toda Galicia".
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