El baño en Santa Cruz, una cuestión de tiempo: la Xunta exige varias campañas con datos positivos

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, anunciaba esta semana, analíticas en mano, que las muestras analizadas por el Concello de Oleiros certificaban que la playa y el puerto de Santa Cruz eran aptas para el baño. Sin poner en cuestión estos resultados, la Xunta de Galicia, competente en la materia, señala que los análisis puntuales evidencian la situación del agua de baño en ese momento, pero que para evaluar la calidad del agua del baño y su clasificación sanitaria "cómpre ter unha serie de análises de varias tempadas de baño".

El departamento de Saúde Pública de la Consellería de Sanidade indica que la zona de baño Santa Cruz Porto está clasificada en el registro de zonas de baño como "no apta" porque presentó una calidad de baño insuficiente "durante cinco anos consecutivos", por lo que entiende que la contaminación "non é puntual". Explica que la clasificación sanitaria se calcula con los resultados analíticos de las muestras realizadas durante la temporada actual y las tres temporadas anteriores, resultados que "foron comunicados ao Concello no seu momento", apuntan.

El Concello remarca que no existe ningún tipo de contaminación y que el agua es totalmente apta para el baño, como corroboran las muestras, que se repetirán quincenalmente durante todo el verano. Fueron tomadas en la zona del puerto y frente al Hotel Portocobo y, según el Gobierno local, "arrojan unos datos excelentes". Precisamente el Gobierno local critica que el punto de muestreo de la Xunta esté en la zona del río, lo que a su juicio hace que los datos "no se ajusten a la realidad". "É mentira. Recomendamos que na salida mesma do río non se metan, pero na praia de Santa Cruz e no porto de Santa Cruz se pode bañar un sen ningún tipo de problema", recalcó García Seoane.

La Xunta reconoce que las pruebas de parte "valen para demostrar que se adoptaron as medidas correctoras e que foron efectivas". No obstante, indica que para incluir de nuevo la zona de baño en el registro autonómico el Concello debe enviar una solicitud a la Consellería de Sanidade en la que describa que se evaluaron las causas que provocaban la contaminación del auga y se adoptaron medidas correctoras. "Unha vez avaliado, incluiríase na sección II e someteríase á avaliación durante dous tempadas de baño", concluyen.