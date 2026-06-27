El baño en Santa Cruz, una cuestión de tiempo: la Xunta exige varias campañas con datos positivos
La Xunta de Galicia considera que la contaminación del agua en Santa Cruz no es ocasional, como justifica el Concello a partir de sus análisis, y exige resultados de varias temporadas para proceder a su reclasificación sanitaria
El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, anunciaba esta semana, analíticas en mano, que las muestras analizadas por el Concello de Oleiros certificaban que la playa y el puerto de Santa Cruz eran aptas para el baño. Sin poner en cuestión estos resultados, la Xunta de Galicia, competente en la materia, señala que los análisis puntuales evidencian la situación del agua de baño en ese momento, pero que para evaluar la calidad del agua del baño y su clasificación sanitaria "cómpre ter unha serie de análises de varias tempadas de baño".
El departamento de Saúde Pública de la Consellería de Sanidade indica que la zona de baño Santa Cruz Porto está clasificada en el registro de zonas de baño como "no apta" porque presentó una calidad de baño insuficiente "durante cinco anos consecutivos", por lo que entiende que la contaminación "non é puntual". Explica que la clasificación sanitaria se calcula con los resultados analíticos de las muestras realizadas durante la temporada actual y las tres temporadas anteriores, resultados que "foron comunicados ao Concello no seu momento", apuntan.
El Concello remarca que no existe ningún tipo de contaminación y que el agua es totalmente apta para el baño, como corroboran las muestras, que se repetirán quincenalmente durante todo el verano. Fueron tomadas en la zona del puerto y frente al Hotel Portocobo y, según el Gobierno local, "arrojan unos datos excelentes". Precisamente el Gobierno local critica que el punto de muestreo de la Xunta esté en la zona del río, lo que a su juicio hace que los datos "no se ajusten a la realidad". "É mentira. Recomendamos que na salida mesma do río non se metan, pero na praia de Santa Cruz e no porto de Santa Cruz se pode bañar un sen ningún tipo de problema", recalcó García Seoane.
La Xunta reconoce que las pruebas de parte "valen para demostrar que se adoptaron as medidas correctoras e que foron efectivas". No obstante, indica que para incluir de nuevo la zona de baño en el registro autonómico el Concello debe enviar una solicitud a la Consellería de Sanidade en la que describa que se evaluaron las causas que provocaban la contaminación del auga y se adoptaron medidas correctoras. "Unha vez avaliado, incluiríase na sección II e someteríase á avaliación durante dous tempadas de baño", concluyen.
Suscríbete para seguir leyendo
- La panadería rural que conquista A Coruña: 70 años de tradición y 210 toneladas de leña para hornear un pan histórico
- Vuelve la fiesta que hace viajar a la comarca de A Coruña 9 siglos atrás: 5 días de fuego, música y mitología
- Dos obras ilegales en Bastiagueiro y Naval, playas a 10 minutos de A Coruña, se exponen a multas de hasta un millón de euros
- Así era el Moby Dick, el pub de Sada que desafió a un cura y trae de vuelta este domingo sus 'palanganas'
- El cocinero de Betanzos que ha hecho más de 14.000 tortillas: 'Cocino en tres metros cuadrados
- La terraza del hotel que eligió Rosalía junto a A Coruña: vistas a un castillo y cocina gallega
- Santa Cruz perderá en septiembre el convento de las Capuchinas
- Vecinos del rural de Culleredo acusan al alcalde de Carral de usar su propuesta de instituto para negociar la implantación de la FP