El PP de Oleiros propone habilitar una playa para perros en el municipio

El Partido Popular de Oleiros tiene pensado proponer en el próximo pleno municipal que se habilite una de las playas de la localidad para que, fuera de la temporada estival, puedan disfrutar de ella los 11.000 perros que hay en el municipio. La formación asegura que el 43% de la población de Oleiros, que supera los 39.000 habitantes, respalda la creación de la playa canina.

Esta afirmación la hacen basándose en una encuesta que han realizado y en la que han participado 253 personas, "una muestra muy relevante" a su juicio, en la que 4 de cada 10 oleirenses ve bien que se habilite este espacio siempre que se respetasen todas las circunstancias higiénico-sanitarias.

Otras de las conclusiones de la muestra son que el 38% de las personas encuestadas apoya la creación de parques y zonas de juego para mascotas, "que incluso pueden acceder a algún tipo de ayuda por parte de la administración supramunicipal", apuntan desde la formación; o que el 19% prefiere horarios específicos en los que poder llevar el perro a una playa, también fuera temporada de verano y sin interferir con los usuarios habituales de estas fechas.

Desde el PP justifican que la población total de canes en Oleiros "refuerza la necesidad de espacios adecuados", una medida que además redundaría en el bienestar animal y siempre "con las menores molestias a la ciudadanía".