Propietarios del garaje de la plaza de Galicia vuelven a salir a la calle por las filtraciones de agua

Los propietarios del aparcamiento privado de la plaza de Galicia volvieron a salir a la calle este viernes en Culleredo para protestar por la obra de la cubierta exterior, ejecutada por el Ayuntamiento, "quedou mal feita" y sigue causando problemas de filtraciones en el garaje. Los vecinos salieron en protesta con una pancarta que pedía "solucións xa" y apelaba directamente al alcalde. Los propietarios del aparcamiento explican que siguen esperando a que el Concello lleve a cabo las obras necesarias en la primera planta del estacionamiento o los daños en los baños de la cubierta, mientras que los técnicos se amparan en que las obras ya fueron recepcionadas y están bien hechas.

Los afectados señalan no haber mantenido "ningún contacto" del Ayuntamiento y aseguran que "xa se intentou varias veces" a través de escritos y ahora, de nuevo, en los juzgados.

Estos propietarios volvieron a acudir a la justicia en enero al comprobar que las filtraciones seguían persistiendo, a pesar de los documentos técnicos municipales remitidos al juzgado. En estos, el arquitecto municipal señalaba que la concesionaria "ha finalizado las reparaciones de la impermeabilización de pozos y acometidas en la rúa Alexandre Bóveda y avenida de Galicia", y apuntaba que las entradas de agua provenían de "defectos de mantenimiento en la red subterránea".

En este mismo informe el funcionario se amparaba en la "climatología adversa" de principios de año que justificar por qué se habían demorado las comprobaciones, ya que tanto los trabajos de ejecución requerían "condiciones de humedad controlada" y la verificación de los mismos obligaba a esperar por una "ventana de buen tiempo". "La impermeabilización de la cubierta de Plaza de Galicia es correcta", insistía el arquitecto.

Con todo, los vecinos aseguran que el agua continúa entrando en el garaje, que tiene unas 255 plazas, cada vez que llueve, sean o no fuertes precipitaciones. La situación es especialmente grave cerca del ascensor al aparcamiento, señalan, y la prevalencia de estas filtraciones ha obligado a varios de los usuarios a tapar con lonas sus coches.

Años de peleas en juzgados

Los propietarios han estado en pleitos por estas fugas desde hace años. En 2023 el Concello había invertido 1,4 millones de euros en la plaza cumpliendo así una sentencia de 2019 que le instaba a reparar el entorno para prevenir estas filtraciones. Los vecinos recurrieron otra vez a los juzgados ante la persistencia del problema, que en febrero de 2025 avaló las obras y descartó que el origen de estas fugas estuviera en la cubierta.

En esa misma resolución, el juzgado autorizaba al Ayuntamiento a investigar otras causas. En enero el Ayuntamiento aseguró que contrataría unas nuevas pruebas para "realizar un estudio amplio que recoja el agua y permita dar con el origen del problema, sea del terreno adyacente, de defectos constructivos o de cualquier otro punto".