De Arteixo a La India: la joven publicista de 25 años que asesora a empresas de toda España desde la embajada de Nueva Delhi

Cuando María Rodo Vázquez terminó la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas en Pontevedra se tomó un año de reflexión para pensar en su futuro, ya que adentrarse en el mercado laboral nunca es fácil y suele provocar muchos quebraderos de cabeza en los inicios. En su caso, lo único que tenía claro es que quería conocer mundo. "Siempre he sido como un pájaro que vuela libre", asegura esta arteixana de 25 años.

Tras superar las exigentes pruebas de las becas ICEX —un prestigioso programa del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa diseñado para formar a nuevos talentos en internacionalización—, logró convertirse en una de las 300 personas elegidas entre los más de 1.400 aspirantes de su promoción. Gracias a ello, hoy trabaja como asesora comercial para firmas españolas en la embajada de Nueva Delhi, en la India.

Ya ha cumplido seis meses allí y todavía le quedan otros seis para terminar el año, pero reconoce que la experiencia ya le ha cambiado la vida tanto a nivel personal como profesional. "Tras cursar el primer año de máster en Madrid, tuve que elegir destino y me tocó la India. Estoy encantada porque buscaba un lugar que fuese un verdadero reto", sostiene la joven publicista, que trabaja junto a otros cinco compañeros españoles apoyando a compañías de todo el país, en su caso a las que se dedican al sector agroalimentario. "Les ayudamos a internacionalizar sus marcas para que se abran paso en nuevos mercados y no tengan que venir a ciegas", afirma.

El siguiente paso: entrevistas personales

La arteixana ya tiene la mirada puesta en el futuro y le encantaría seguir trabajando en nuevos proyectos en Latinoamérica, aunque no se cierra a nada y prefiere esperar "a ver qué pasa". "Regresaremos a España en diciembre y, poco antes, empezará la fase dos. El ICEX abre una convocatoria para que las empresas españolas se apunten y nos van haciendo entrevistas a los becarios para emprender nuevos proyectos", explica la arteixana en relación a la última etapa de la beca.

Después de medio año en el que la joven reconoce que ha aprendido a valorar las comodidades de Occidente frente a la compleja realidad de la India, la arteixana se siente una auténtica "privilegiada". Arropada por sus compañeros de destino y con el respaldo incondicional de una familia que siempre ha apoyado su espíritu independiente, María Rodo ya vislumbra sus próximos pasos con madurez y ambición.

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Aunque no se cierra a ninguna oportunidad que le depare el comercio exterior, su mirada está puesta en el sector turístico y agroalimentario de cara a dar el salto a Latinoamérica, dispuesta a seguir estudiando mercados y demostrando que aquel año sabático tras la carrera fue solo el primer impulso que necesitaba y que "realmente, mereció la pena".