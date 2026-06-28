Wilson & Friends, Pablo Sanmamed y Pepe Rivero & Ángela Cervantes en el cartel del BurgoJazz de Culleredo

Del 3 al 6 de julio, el jazz volverá al jardín Botánico de la Ría de O Burgo con una nueva edición de BurgoJazz. Esta vez O Burgo contará con los conciertos de Wilson & Friends Jazz Quarter, Pablo Sanmamed Cuarteto, Pepe Rivero & Ángela Cervantes y un tributo a Richard Galliano.

Todos los conciertos comenzarán a las 21.00 horas, una cita "imprescindible" para los amantes de la música, según indica el Concello de Culleredo.

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El festival coincide también con el Mercado Templario, que llenará de vida todo el paseo de O Burgo y hará viajar en el tiempo a cientos de visitantes.