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Wilson & Friends, Pablo Sanmamed y Pepe Rivero & Ángela Cervantes en el cartel del BurgoJazz de Culleredo

El jardín Botánico de la Ría de O Burgo acogerá del 3 al 6 de julio la cita musical imprescindible para los amantes del jazz

Actuación del grupo madrileño No Reply en el Burgojazz en 2022.

Actuación del grupo madrileño No Reply en el Burgojazz en 2022. / LOC

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RAC

Culleredo

Del 3 al 6 de julio, el jazz volverá al jardín Botánico de la Ría de O Burgo con una nueva edición de BurgoJazz. Esta vez O Burgo contará con los conciertos de Wilson & Friends Jazz Quarter, Pablo Sanmamed Cuarteto, Pepe Rivero & Ángela Cervantes y un tributo a Richard Galliano.

Todos los conciertos comenzarán a las 21.00 horas, una cita "imprescindible" para los amantes de la música, según indica el Concello de Culleredo.

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El festival coincide también con el Mercado Templario, que llenará de vida todo el paseo de O Burgo y hará viajar en el tiempo a cientos de visitantes.

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Wilson & Friends, Pablo Sanmamed y Pepe Rivero & Ángela Cervantes en el cartel del BurgoJazz de Culleredo

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