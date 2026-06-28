Wilson & Friends, Pablo Sanmamed y Pepe Rivero & Ángela Cervantes en el cartel del BurgoJazz de Culleredo
El jardín Botánico de la Ría de O Burgo acogerá del 3 al 6 de julio la cita musical imprescindible para los amantes del jazz
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Culleredo
Del 3 al 6 de julio, el jazz volverá al jardín Botánico de la Ría de O Burgo con una nueva edición de BurgoJazz. Esta vez O Burgo contará con los conciertos de Wilson & Friends Jazz Quarter, Pablo Sanmamed Cuarteto, Pepe Rivero & Ángela Cervantes y un tributo a Richard Galliano.
Todos los conciertos comenzarán a las 21.00 horas, una cita "imprescindible" para los amantes de la música, según indica el Concello de Culleredo.
El festival coincide también con el Mercado Templario, que llenará de vida todo el paseo de O Burgo y hará viajar en el tiempo a cientos de visitantes.
- La panadería rural que conquista A Coruña: 70 años de tradición y 210 toneladas de leña para hornear un pan histórico
- Vuelve la fiesta que hace viajar a la comarca de A Coruña 9 siglos atrás: 5 días de fuego, música y mitología
- Dos obras ilegales en Bastiagueiro y Naval, playas a 10 minutos de A Coruña, se exponen a multas de hasta un millón de euros
- Así era el Moby Dick, el pub de Sada que desafió a un cura y trae de vuelta este domingo sus 'palanganas'
- La terraza del hotel que eligió Rosalía junto a A Coruña: vistas a un castillo y cocina gallega
- Santa Cruz perderá en septiembre el convento de las Capuchinas
- Vecinos del rural de Culleredo acusan al alcalde de Carral de usar su propuesta de instituto para negociar la implantación de la FP
- Movilizan a bomberos de Arteixo y Medio Rural por un incendio de vegetación en A Barcala