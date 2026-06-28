Decenas de personas reviven en Sada las 'palanganas' del Moby Dick
Los sadenses se reunieron este domingo para recordar al hostelero Lito Pena con mucha música y el conocido cóctel
Sada revivió este domingo la fiesta de los años 80. Decenas de personas se reunieron con amigos y familiares para recordar las míticas palanganas del Moby Dick en el Vivamus Terrace.
La sesión vermú comenzó a las 13.30 horas, con música de los DJs Susete Deluxe, Cepi y Golvellius. Durante la jornada los asistentes se acordaron de Lito Penas, el que fuera el gerente del Moby Dick y que marcó la vida de tantos sadenses.
"Mi padre era un liante nato. Siempre le estaba dando vueltas a la cabeza y tuvo la suerte de que siempre le apoyaron", explicaba con cariño su hija Almudena.
Los vecinos pudieron viajar a sus tiempos de juventud y compartir de nuevo con sus amigos el afamado cóctel, con los conocidos trozos de fruta en almíbar.
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