Decenas de personas reviven en Sada las 'palanganas' del Moby Dick

Sada revivió este domingo la fiesta de los años 80. Decenas de personas se reunieron con amigos y familiares para recordar las míticas palanganas del Moby Dick en el Vivamus Terrace.

La sesión vermú comenzó a las 13.30 horas, con música de los DJs Susete Deluxe, Cepi y Golvellius. Durante la jornada los asistentes se acordaron de Lito Penas, el que fuera el gerente del Moby Dick y que marcó la vida de tantos sadenses.

"Mi padre era un liante nato. Siempre le estaba dando vueltas a la cabeza y tuvo la suerte de que siempre le apoyaron", explicaba con cariño su hija Almudena.

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Los vecinos pudieron viajar a sus tiempos de juventud y compartir de nuevo con sus amigos el afamado cóctel, con los conocidos trozos de fruta en almíbar.