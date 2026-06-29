El BNG propone al Concello de Culleredo comprar terrenos en el entorno de Rego das Xesteiras
El BNG de Culleredo propondrá la adquisición de una parcela de 12.000 metros cuadrados para proteger un entorno natural y etnográfico único
El BNG de Culleredo tiene pensado llevar al plenos de este martes una iniciativa para instar al Concello a adquirir una parcela de 12.000 metros cuadrados en la que se realizó recientemente una corta de especies arbóreas que linda con el Rego das Xesteiras. El objetivo de la compra de esta parcela, apuntan desde la formación nacionalista, es reforzar la protección de un entorno "de especial interese, tanto natural como etnográfico", ya que alberga un conjunto de molinos único en el concello y la comarca.
El BNG explica en un comunicado que incorporar el terreno al patrimonio municipal permitiría también hacer una repoblación en esta zona con especies autóctonas, "mellorando os valores naturais da zona e reforzando o seu atractivo para o desfrute nun entorno natural".
Con estos argumentos, el portavoz nacionalista, Tono Chouciño, considera que el Concello "debe contactar coas persoas propietarias e realizar unha avaliación polos servizos técnicos municipais para iniciar os trámites de adquisición".
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