Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muere apuñalado en Os RosalesFalta de vivienda para trabajadoresManifestación del orgulloChacón traspasadoCartel de las fiestasLos ex del Deportivo en el Mundial
instagramlinkedin

El BNG urge el dragado del puerto de Miño

Los nacionalistas acusan al Gobierno gallego de incumplir los plazos marcados

Acumulación de lodo en el puerto de Miño que impide los movimientos de barcos en bajamar. // La Opinión La grúa del puerto de Miño, que lleva tiempo inoperativa. // La Opinión

Acumulación de lodo en el puerto de Miño que impide los movimientos de barcos en bajamar. // La Opinión La grúa del puerto de Miño, que lleva tiempo inoperativa. // La Opinión / LOC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RAC

Miño

El BNG ha presentado una iniciativa en el Parlamento para reclamar la ejecución "inmediata" del dragado del puerto de Miño. La diputada Mercedes Queixas acusa al Gobierno gallego de incumplir los plazos marcados para acometer estos trabajos, muy necesarios para garantizar la operatividad de la dársena, con muchos problemas de calado por la acumulación de lodos.

"O mínimo que merece a veciñanza é coñecer por que non se executou no prazo anunciado", demanda la diputada. El portavoz de la agrupación en Miño, Alberte G. Nicolás, apela a los problemas que genera esta situación a los usuarios: "As embarcacións teñen que planificar con antelación a súa saída para permitir a dragaxe e atopámonos con usuarias que xa levaron o amarre a outros portos ou que manteñen as barcas en terra, coas molestias que isto provoca", critica.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La panadería rural que conquista A Coruña: 70 años de tradición y 210 toneladas de leña para hornear un pan histórico
  2. Vuelve la fiesta que hace viajar a la comarca de A Coruña 9 siglos atrás: 5 días de fuego, música y mitología
  3. Dos obras ilegales en Bastiagueiro y Naval, playas a 10 minutos de A Coruña, se exponen a multas de hasta un millón de euros
  4. Así era el Moby Dick, el pub de Sada que desafió a un cura y trae de vuelta este domingo sus 'palanganas'
  5. La terraza del hotel que eligió Rosalía junto a A Coruña: vistas a un castillo y cocina gallega
  6. Vecinos del rural de Culleredo acusan al alcalde de Carral de usar su propuesta de instituto para negociar la implantación de la FP
  7. Movilizan a bomberos de Arteixo y Medio Rural por un incendio de vegetación en A Barcala
  8. De Arteixo a La India: la joven publicista de 25 años que asesora a empresas de toda España desde la embajada de Nueva Delhi

El BNG urge el dragado del puerto de Miño

El BNG urge el dragado del puerto de Miño

Chapuzón festivo en Miño: la cucaña refresca las fiestas de San Pedro

Chapuzón festivo en Miño: la cucaña refresca las fiestas de San Pedro

Cae con el coche por un balcón en Oleiros cuando marchaba al trabajo a primera hora de este lunes

La mayor orquesta de España, con un escenario más grande que una piscina olímpica, actuará en A Coruña este julio

De Arteixo a la India: la joven publicista de 25 años que asesora a empresas de toda España desde la embajada de Nueva Delhi

Las pensiones medias en la comarca de A Coruña crecen, pero la brecha entre hombres y mujeres persiste

Las pensiones medias en la comarca de A Coruña crecen, pero la brecha entre hombres y mujeres persiste

Decenas de personas reviven en Sada las 'palanganas' del Moby Dick

Decenas de personas reviven en Sada las 'palanganas' del Moby Dick

Wilson & Friends, Pablo Sanmamed y Pepe Rivero & Ángela Cervantes en el cartel del BurgoJazz de Culleredo

Wilson & Friends, Pablo Sanmamed y Pepe Rivero & Ángela Cervantes en el cartel del BurgoJazz de Culleredo
Tracking Pixel Contents