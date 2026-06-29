El BNG urge el dragado del puerto de Miño
Los nacionalistas acusan al Gobierno gallego de incumplir los plazos marcados
El BNG ha presentado una iniciativa en el Parlamento para reclamar la ejecución "inmediata" del dragado del puerto de Miño. La diputada Mercedes Queixas acusa al Gobierno gallego de incumplir los plazos marcados para acometer estos trabajos, muy necesarios para garantizar la operatividad de la dársena, con muchos problemas de calado por la acumulación de lodos.
"O mínimo que merece a veciñanza é coñecer por que non se executou no prazo anunciado", demanda la diputada. El portavoz de la agrupación en Miño, Alberte G. Nicolás, apela a los problemas que genera esta situación a los usuarios: "As embarcacións teñen que planificar con antelación a súa saída para permitir a dragaxe e atopámonos con usuarias que xa levaron o amarre a outros portos ou que manteñen as barcas en terra, coas molestias que isto provoca", critica.
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