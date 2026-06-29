Cae con el coche por un balcón en Oleiros cuando marchaba al trabajo a primera hora de este lunes

Gran susto el que se ha llevado el conductor de un turismo en la mañana de este lunes en Oleiros cuando marchaba a trabajar. Tras perder el control, el coche acabó precipitándose por un balcón de la casa hacia un piso inferior. El vehículo quedó totalmente en vertical.

Sucedió en la calle Fermín Bouza Brey de Oleiros, en un domicilio particular situado en el entorno de la avenida das Mariñas. Según relata la propietaria de la casa, fue el hijo de la familia quien sufrió el accidente. A primera hora de la mañana la dueña escuchó un fuerte ruido que le despertó.

Las consecuencias del golpe fueron sobre todo materiales, puesto que al coche le saltaron los airbags y estaba pendiente de ser retirado por una grúa. El conductor sufrió una pequeña lesión en el pie y tuvo que acudir a un centro médico.

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Hasta el lugar también acudió Emerxencias de Oleiros.