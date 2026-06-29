Ocio
Chapuzón festivo en Miño: la cucaña refresca las fiestas de San Pedro
Renato da Silva da Silva, David García Paz y Pablo Vázquez Sánchez triunfan en la tradicional prueba deportiva
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Miño
Los miñenses pusieron de nuevo a prueba su habilidad y forma física este lunes en el tradicional juego de la cucaña, uno de los platos fuertes de las fiestas de San Pedro.
Tras este popular chapuzón festivo, con premios en metálico para Renato da Silva da Silva, David García Paz y Pablo Vázquez Sánchez, los vecinos podrán disfrutar de una verbena a cargo de la orquesta Panamá.
Las celebraciones proseguirán mañana con una fiesta infantil y descuentos en las atracciones para los más pequeños. Las fiestas de San Pedro comenzaron el viernes con una verbena a cargo del Combo Dominicano y prosiguieron el sábado con varios conciertos de bandas tributo.
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