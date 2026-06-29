Una nueva promotora reactiva la urbanización de As Medoñas, en Arteixo, tras más de 20 años de parálisis

La histórica urbanización de As Medoñas, un desarrollo residencial de cerca de 200 viviendas proyectado en el entorno del club de golf de A Zapateira, en Arteixo, ha vuelto a ponerse en marcha. Tras más de 20 años de bloqueos administrativos y judiciales, la empresa promotora Domos Estates Coruña S. L. ha tomado las riendas del proyecto para retomar este esperado ámbito urbanístico.

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicó este lunes el acuerdo de la Junta de Gobierno local de Arteixo por el que se aprueba inicialmente el cambio del sistema de actuación, que pasa de compensación a concierto, a instancias de la sociedad Domos Estates Coruña, después de que los terrenos, de 123.000 metros cuadrados, saliesen a la venta por más de un millón de euroshace tres años.

Un propietario único o mayoritario

El paso del sistema de compensación —en el que los propietarios se unen en junta para urbanizar—al de concierto suele ser indicativo de que existe un propietario único o mayoritario, en este caso la citada inmobiliaria, que asume de forma directa la ejecución de las obras y las cargas de urbanización junto al Concello de Arteixo, lo que en principio agiliza notablemente los plazos de desarrollo en comparación con la fórmula anterior.

Con este movimiento se abre una nueva oportunidad para un sector que comenzó a gestarse hace más de dos décadas y que ha sufrido un auténtico laberinto administrativo. El proyecto original recibió el primer visto bueno en 2003. Tras varias revisiones obligadas por los cambios administrativos, y tras superar el concurso de acreedores en el que cayó la promotora original, Las Medoñas SA, en 2013, el Concello redujo la edificabilidad inicial de las 191 viviendas previstas a 179 para adaptarse a las directrices de Patrimonio y Aviación Civil.

Usos del suelo

Pero las obras nunca llegaron a materializarse, y la parcela ha permanecido cubierta de eucaliptos los últimos años. Los anteriores propietarios detallaban que se trata de un sector de suelo apto para urbanizar, que reserva unos 13.000 metros cuadrados para viviendas unifamiliares libres, cerca de 10.000 metros cuadrados para residencial sujeto a algún tipo de protección y unos 400 para uso comercial.

El anuncio publicado en el BOP, firmado por el concejal de Urbanismo de Arteixo, Alberto Castro, expone que a partir de este martes se abrirá el plazo de un mes de información pública. Durante este periodo, los propietarios afectados o cualquier interesado podrá presentar las alegaciones o reclamaciones que considere oportunas antes de que la modificación del sistema de gestión sea definitiva y se pueda proceder a los proyectos de urbanización pendientes.

Más desarrollo residencial en A Zapateira

Pero este no es el único desarrollo residencial que se ha retomado en A Zapateira. Y es que hace poco más de un año que el Concello de Arteixo dio luz verde al estudio de detalle presentado por la empresa Invertia Estate S. L. para desarrollar la segunda fase de la urbanización Montegolf, en la que prevén viviendas. El ámbito, que fue incluido en las normas subsidiarias de 1997, quedó paralizado en 2005 después de que la por entonces promotora, Urbanización Garden Golf, ejecutase las obras de urbanización.

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El sector ocupa una superficie de 47.000 metros cuadrados e Invertia Estate propone reajustes en las 114 parcelas que la conforman debido al fuerte desnivel que presentan respecto de los viarios y para adaptarse a la nueva normativa de accesibilidad. Esto se suma al propio complejo deportivo de Montegolf, que se encuentra en plena fase de rehabilitación gracias al convenio firmado por el Concello de Arteixo con A Coruña y Culleredo para recuperar el espacio, que cuenta con un presupuesto de 648.000 euros.