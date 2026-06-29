La mayor orquesta de España, con un escenario más grande que una piscina olímpica, actuará en A Coruña este julio

Si hay un periodo de oro para las orquestas, ese es el verano. La llegada del buen tiempo siempre trae consigo los calendarios más ajetreados para las formaciones dedicadas a la verbena, que animan a los territorios -especialmente a los gallegos- en las fiestas de sus barrios, pueblos y ciudades.

La comarca de A Coruña no se queda atrás en estos festejos y contará durante este mes de julio con la actuación de la que se considera como una de las mayores orquestas de España. Su escenario de más de 60 metros de longitud -más grande que una piscina olímpica- y su despliegue de luces, sonido, vestuario y coreografías prometen dar un buen espectáculo en tres municipios muy cercanos a la ciudad herculina: los de Mosteirón (Sada), Teixeiro (Curtis) y Arteixo, donde Panorama pondrá a bailar a vecinos y visitantes durante gran parte de la noche.

Tres shows con pantallas gigantes, acróbatas y ráfagas de fuego

La orquesta Panorama es, según ella misma indica en su página web, "una de las mejores orquestas de todo el país dentro del mundo del espectáculo de la verbena". En los casi 40 años que lleva girando por el territorio nacional, la formación gallega ha ido creciendo, pasando de "una furgoneta Mercedes 406 y un equipo de sonido de 500 vatios" a todo un despliegue de medios que convierten su actuación en uno de los espectáculos más esperados de la noche en Galicia.

En la comarca de A Coruña, y según el anuncio que han publicado en sus redes sociales sobre su gira de julio, tres municipios podrán disfrutar de este show de verano. Todos tendrán lugar a mediados de mes: Panorama actuará en Mosteirón el 10 de julio y en Teixeiro el 18 de julio junto a otros dos gigantes -Olympus y El Combo Dominicano-, dejando para el día 23 su último concierto en los alrededores de la urbe con su actuación en Arteixo.

Según lo que ha podido verse en sus espectáculos de este año por la geografía española, enmarcados dentro de la gira Time Tour, en los tres municipios se espera que la agrupación de Lito Garrido saque toda la artillería pesada. La formación repasará los mayores éxitos del año -y "de la historia"- sobre un amplio escenario, que cuenta con una pasarela, plataformas suspendidas en el aire y un potente juego de luces que incluye ráfagas de fuego.

Parte del atrezo con el que la orquesta Panorama acompaña sus directos. / Iñaki Abella Diéguez

El concierto de una de las orquestas más famosas de Galicia también traerá a estos puntos de A Coruña a todo un elenco de bailarines y pantallas LED de grandes dimensiones, un despliegue para el que se necesitan hasta cuatro tráileres. El vestuario y las acrobacias aéreas de los artistas forman parte, asimismo, del show que el grupo ha ofrecido este año, con el que se aguarda que el público coruñés vibre hasta bien entrada la madrugada.

Otros conciertos de la orquesta Panorama en la provincia de A Coruña y Galicia

El cartel de los conciertos de julio de Panorama incluye otras paradas en Galicia. Dentro de la provincia de A Coruña, la orquesta actuará el próximo miércoles 8 de julio en Boiro, en cuyas fiestas también estarán otras destacadas formaciones de la verbena gallega como París de Noia y Los Satélites.

En Muros, el grupo de Lito Garrido actuará el 15 de julio, para aterrizar el 17 en As Pontes y el 24 en As Somozas. El último concierto del mes en la provincia tendrá lugar en Ribeira el 29 de julio, aunque estas no serán sus únicas fechas en la comunidad gallega.

A nivel autonómico, la mayor cantidad de actuaciones se concentrará en Pontevedra. Allí, la agrupación tocará en Goián (5 de julio), Pardesoa (11 de julio), Marín (12 de julio), la provincia de Pontevedra (16 de julio), Meaño (19 de julio), Pontellas (20 de julio), Callobre (21 de julio), Figueró (26 de junio) y la Playa de Montallo en Portonovo (30 de julio).

En Lugo, los conciertos serán en Serés (4 de julio), Coia (7 de julio) y Guntín (22 de julio). En Ourense, la orquesta Panorama tendrá dos citas: una el 9 de julio en la bodega Father 1943 de Vilarmaior, Verín; y otra el 25 de julio en Parada de Amoeiro.