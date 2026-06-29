Las pensiones medias en la comarca de A Coruña crecen, pero la brecha entre hombres y mujeres persiste

La pensión media en el área metropolitana de A Coruña se situó el pasado año en los 1.321 euros, casi un 5% más que en 2024, de acuerdo con los últimos datos publicados por el Instituto Galego de Estadística (IGE). El número de pensionistas en la comarca superó además la barrera de los 40.000, con un total de 40.661 personas que reciben una pensión de la Seguridad Social.

Con respecto a hace una década, el importe medio que perciben los jubilados del área ha aumentado en más de un 50%, con la diferencia más notable en Sada, donde un pensionista ha pasado de recibir unos 914 euros de importe medio a percibir 1.408 euros.

Con todo, a pesar de los avances, todavía se mantiene una fuerte brecha de género entre hombres y mujeres. La pensión media de las mujeres residentes del área metropolitana ha aumentado un 57,5% entre 2015 y 2025, y, a pesar de que ha crecido a un mayor ritmo que la de los varones, todavía no consiguen alcanzar los mismos valores. En promedio ellas cobraron unos 1.137 euros en 2025, frente a los 1.504 de los hombres, un 24,4 % menos o 367 euros.

Esto se debe, en parte, a la brecha de género que hay en la propia estructura salarial. La pensionista sigue llevándose a casa menos dinero que sus compañeros masculinos. Parte de ello, como explicaba Victorino Ares, portavoz del colectivo de jubilados y pensionistas de CIG en A Coruña, se debe a que las mujeres cobraban salarios más bajos y que en muchas ocasiones se vieron obligadas a interrumpir su vida laboral al llegar a la maternidad.

Betanzos es la localidad donde esta diferencia es más notable: las mujeres pensionistas reciben unos 433 euros menos que los hombres. Detrás de ellas están las vecinas de Carral, con una diferencia de 406 euros, y Oleiros, donde reciben 382 euros menos. En A Laracha es el lugar de la comarca donde las mujeres perciben la pensión más baja, 892 euros, una cantidad que sus vecinos superaron en el año 2023.

La brecha se reduce pero no se cierra

En la última década y conforme van alcanzando la edad de jubilación aquellas mujeres que tuvieron salarios más estables o más altos, la diferencia con sus vecinos se va reduciendo, aunque no demasiado.

Arteixo es el municipio donde más se ha ido cerrando esta brecha. Si en el 2015 las arteixanas cobraban un 42,3 % menos de pensión que sus vecinos, en 2025 esa cifra ha bajado algo más de trece puntos porcentuales. Oleiros se encuentra en un caso similar, con una diferencia entre hombres y mujeres de un 28,5% en 2025.

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A ellas les siguen las vecinas de Sada, donde la brecha de género se redujo un 12% en los últimos diez años.