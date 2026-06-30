Abegondo contrata obras de saneamiento en O Asadiño con dos años de retraso

El Concello de Abegondo contrata la construcción de dos estaciones de bombeo de aguas residuales (EBAR) en la parroquia de O Asadiño y San Marcos, dos años después de prometer las actuaciones.

En los pliegos del proyecto de O Asadiño el Ayuntamiento señala que en el proyecto de 2024 se preveía una conexión a la futura depuradora de la parroquia, pero que, "debido a la falta de disponibilidad de terrenos para la construcción de la citada depuradora", propuso a Augas de Galicia incorporar el núcleo al de Beldoña, con un proyecto de una nueva estación de bombero de aguas residuales.

De esta forma, estos residuos generados en el núcleo de O Asadiño se trasladarían al colector general de San Marcos, donde el Ayuntamiento también planea una revocación de los equipos actuales al considerarlos "obsoletos" después de 25 años de funcionamiento, y finalmente acabarían siendo tratados en la depuradora de Beldoña.

La nueva EBAR de O Asadiño se instalará en un camino municipal de "muy baja intensidad de tráfico" y estará compuesta por un pozo de bombero de 507 cm de profundidad y electrobombas sumergibles.

A esta obra, que cuenta con un presupuesto de más de 50.000 euros y un mes de plazo de ejecución, se le suman actuaciones planeadas en la red de abastecimiento y saneamiento. En este caso, el Concello destinará unos 140.000 euros para crear 1.127 metros lineares de colectores, 38 pozos de registro además de 1.441 metros lineares para conectar con el sistema de abastecimiento local.

Una renovación en San Marcos

En el núcleo de San Marcos, según explica el Concello en la memoria, la capacidad del equipo de bombeo "es insuficiente" para cubrir las necesidades actuales, debidas al incremento del caudal de aguas residuales por el desarrollo de la red y el aumento de la población.

En las actuaciones se mantendrá el pozo de bombeo y las canalizaciones existentes, pero se instalarán nuevas electrobombas sumergibles y se actualizará el equipo para poder controlarlo desde un servidor web. Durante el mes que duren las obras, se instalará una estación de bombeo provisional. La obra cuenta con un presupuesto de más de 50.000 euros y el plazo de finalización estimado es de un mes.

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A estas intervenciones se le unen las obras de saneamiento de Bordelle, que también sufrieron retrasos de varios años, por "el incremento de los precios de los materiales que experimentaron las administraciones públicas", según había explicado el alcalde José Antonio Santiso.