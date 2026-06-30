Arteixo asignará 1,7 millones de fondos europeos a cuatro grandes proyectos de humanización urbana

Arteixo dará un nuevo impulso en su transformación urbana al aprobar en el pleno de este martes por unanimidad —a excepción de la concejala no adscrita, Noelia Martínez, que no pudo asistir a la sesión— la asignación de una importante partida de los fondos europeos Edil, que irán destinados a cuatro proyectos clave. La inversión total alcanzará los 1.785.000 euros, de los cuales la Unión Europea cofinanciará el 60%, mientras que el 40% restante procederá de las arcas municipales.

Las dos actuaciones principales, que ya se encuentran en proceso de licitación por cerca de 700.000 euros cada una, se centrarán en la regeneración integral del céntrico barrio de las Repúblicas y en la humanización de la travesía de Oseiro. En las Repúblicas se intervendrá sobre una superficie de más de 5.000 metros cuadrados en seis calles, en las que se ampliarán aceras, se renovará el alumbrado por sistemas de bajo consumo, se sustituirán las redes de alcantarillado y agua potable, y se instalarán elementos vegetales para mitigar el impacto visual del tráfico. Los otros dos proyectos incluyen un sistema de monitorización de tráfico mediante cámaras y sensores, dotado e 215.000 euros, y la elaboración de un plan de nuevas infraestructuras verdes, de 170.000 euros.

Pero, más allá de las inversiones urbanísticas, la política social centró los debates más intensos de la sesión. El PP sacó adelante, con el apoyo del BNG y la abstención del PSOE, una moción para exigir a la Diputación de A Coruña la inclusión de Arteixo en su red provincial de residencias de mayores, ofreciendo de forma gratuita una parcela municipal de 4.000 metros cuadrados en Pastoriza, junto a la plaza del santuario.

Centro de mayores

La oposición mostró dudas sobre la propuesta, si bien fue el PSdeG el que se mostró más críticó, tachándola de "populista" y "pataleta electoral", al argumentar que el plan provincial prioriza a municipios de menos de 20.000 habitantes y con menores recursos. Tanto PSdeG como BNG instaron al Ejecutivo local a exigir la inversión directamente a la Xunta.

El alcalde, Carlos Calvelo, defendió la viabilidad de la oferta y descartó la vía de la construcción puramente municipal, como propuso durante la sesión el portavoz socialista, Martín Seco. "Hacer una residencia con fondos propios te bloquea el presupuesto de inversión durante dos o tres años", indicó el regidor. El portavoz del BNG, Xurxo Couto, instó al Concello a reunirse con la Xunta para llegar a un consenso "canto antes" para poder sacar adelante el plan.

Los socialistas llevaron una moción en la que pidieron la incorporación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) como prestación de la empresa municipal Sumarte. Una medida que el Concello no considera "realista" debido a la fuerte carga económica que supondría. La concejala popular Inés Ramos anunció los detalles del nuevo contrato de licitación del servicio, que ascenderá a más de 12 millones de euros y se dividirá en tres lotes geográficos (zona norte, centro y sur) con un precio por hora de entre 26,6 y 29,4 euros, unas tarifas que, según el Gobierno local, se sitúan entre "las más altas de Galicia" para garantizar la calidad asistencial.

La parálisis de las obras en el entorno de travesía de Meirás desde 2019 por un contencioso de expropiaciones también centró las críticas de la oposición. Martín Seco recriminó al Gobierno local que los trabajos lleven casi 10 años encallados. Calvelo por su parte replicó que el problema radica en que el demandante no ha acreditado formalmente la titularidad de la finca. "Para pagar expropiaciones no vale con la certificación catastral, tiene que aportar la escritura, es de primero de Derecho", sentenció.

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Finalmente, se aprobó la modificación de las subvenciones a las asociaciones vecinales con los votos a favor del PP y la abstención del PSOE y el BNG. El debate concluyó con una disculpa pública de la concejala Inés Ramos respecto a la redacción de las bases, tras las advertencias previas de los grupos de la oposición y del recurso de reposición presentado por el PSOE, aunque el alcalde recordó que Arteixo sigue a la cabeza en apoyo al tejido asociativo con partidas que "rozan los 300.000 euros".