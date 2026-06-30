Una avería en la red de agua de Oleiros genera problemas de suministro en Mera

Una avería en la red general de abastecimiento de agua de Oleiros registrada en la mañana de este martes a la entrada de Mera ha generado problemas en el suministro para los vecinos y vecinas de la localidad. Personal de Aquaoleiros inició las obras de reparación del tramo dañado a las 15.00 horas, trabajos que se prolongarán durante tres horas, aproximadamente, en los que habrá hogares que queden sin suministro.

Como explicó el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, en un programa radiofónico. "Oleiros ten unha rede inmensa, 400 quilómetros de rede, e rompe máis do que nós queremos que ocurra". No obstante, apuntó que los trabajos quedarán finalizados a lo largo de la tarde.

Para minimizar la afectación, el Concello informa que se va a suministrar agua en sentido inverso al convencional, desde la zona de Lorbé, "o que pode provocar problemas de presión nas zonas altas ou algún episodio de turbidez", apuntan.