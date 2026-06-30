Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fiestas de María PitaTerremoto inmobiliario gallegoJuicio de Os MallosEn busca del homicida de Os RosalesLos viajes del DeportivoUrbanización en Arteixo
instagramlinkedin

El BNG de Betanzos pide "optimizar" el uso de los pabellones deportivos

Vanessa Rey

Vanessa Rey / LOC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RAC

Betanzos

El BNG de Betanzos insta al Gobierno local a «optimizar» el uso de los pabellones deportivos. La formación reclama cambios de la mano de clubes y entidades deportivas para ampliar la oferta y que se puedan impartir nuevas actividades.

La edil Vanessa Rey advierte de que los espacios actuales se quedan «escasos» para acoger todas las actividades y recuerda que el club de bádminton tuvo que trasladarse a otro municipio por carecer de un espacio para entrenar en Betanzos: "O pavillón municipal e os pavillóns escolares carecen de espazo para novas asociacións, posto que os seus horario están completos", apunta la concejala. que insta al Ejecutivo a buscar otras opciones, "como incluír o polideportivo de Guiliade como instalación de uso dos clubs e das asociacións”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La mayor orquesta de España, con un escenario más grande que una piscina olímpica, actuará en A Coruña este julio
  2. Cae con el coche por un balcón en Oleiros cuando marchaba al trabajo a primera hora de este lunes
  3. Vuelve la fiesta que hace viajar a la comarca de A Coruña 9 siglos atrás: 5 días de fuego, música y mitología
  4. Dos obras ilegales en Bastiagueiro y Naval, playas a 10 minutos de A Coruña, se exponen a multas de hasta un millón de euros
  5. Así era el Moby Dick, el pub de Sada que desafió a un cura y trae de vuelta este domingo sus 'palanganas'
  6. La terraza del hotel que eligió Rosalía junto a A Coruña: vistas a un castillo y cocina gallega
  7. La panadería rural que conquista A Coruña: 70 años de tradición y 210 toneladas de leña para hornear un pan histórico
  8. Vecinos del rural de Culleredo acusan al alcalde de Carral de usar su propuesta de instituto para negociar la implantación de la FP

El BNG de Betanzos pide "optimizar" el uso de los pabellones deportivos

El BNG de Betanzos pide "optimizar" el uso de los pabellones deportivos

Sada, epicentro del patinaje de velocidad

Sada, epicentro del patinaje de velocidad

Puesta a punto de los colegios de Sada

Puesta a punto de los colegios de Sada

Fiesta en A Cabana por los 103 años de Paco del Río

Fiesta en A Cabana por los 103 años de Paco del Río

Cae con el coche por un balcón en Oleiros cuando marchaba al trabajo a primera hora de este lunes

Así será la operación para retirar el coche que cayó por el balcón de una casa en Oleiros

Así será la operación para retirar el coche que cayó por el balcón de una casa en Oleiros

Últimos días para optar a vivienda protegida en la Rabadeira, en Oleiros

Últimos días para optar a vivienda protegida en la Rabadeira, en Oleiros

Abegondo contrata obras de saneamiento en O Asadiño con dos años de retraso

Abegondo contrata obras de saneamiento en O Asadiño con dos años de retraso
Tracking Pixel Contents