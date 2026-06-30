El BNG de Betanzos pide "optimizar" el uso de los pabellones deportivos
El BNG de Betanzos insta al Gobierno local a «optimizar» el uso de los pabellones deportivos. La formación reclama cambios de la mano de clubes y entidades deportivas para ampliar la oferta y que se puedan impartir nuevas actividades.
La edil Vanessa Rey advierte de que los espacios actuales se quedan «escasos» para acoger todas las actividades y recuerda que el club de bádminton tuvo que trasladarse a otro municipio por carecer de un espacio para entrenar en Betanzos: "O pavillón municipal e os pavillóns escolares carecen de espazo para novas asociacións, posto que os seus horario están completos", apunta la concejala. que insta al Ejecutivo a buscar otras opciones, "como incluír o polideportivo de Guiliade como instalación de uso dos clubs e das asociacións”.
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