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Cambre licita los campamentos de verano de 2026 y 2027

El servicio, con un presupuesto de 182.000 euros, tendrá actividades adaptadas a distintas edades.

Muñecos realizados en los campamentos de Cambre.

Muñecos realizados en los campamentos de Cambre. / LOC

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RAC

Cambre

Los niños de Cambre podrán seguir asistiendo a los campamentos de verano, al menos un par de años más. La junta de Gobierno local ha dado luz verde a la contratación de este servicio, con un presupuesto de 182.000 euros, para los años 2026 y 2027.

El Concello ha dividido este expediente en tres lotes, uno dirigido a un campamento de seis días para niños de entre 9 y 12 años, otro para un campamento de doce días para chicos y chicas entre 13 y 17 años y un tercero para una acampada y viaje a Guitiriz con menores de 7 y 8 años.

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La alcaldesa señaló que "os compamentos municipais constitúen unha iniciativa moi importante para a infancia, mocidade e as familias de Cambre" y que con la aprobación del contrato se hace posible "unha programación de verán de calidade, con actividades adaptadas ás distintas idades e centradas na educación en valores, na convivencia e no lecer".

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