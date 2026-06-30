Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fiestas de María PitaTerremoto inmobiliario gallegoJuicio de Os MallosEn busca del homicida de Os RosalesLos viajes del DeportivoUrbanización en Arteixo
instagramlinkedin

Fiesta en A Cabana por los 103 años de Paco del Río

Familiares y allegados arropan a Francisco del Río en la fiesta por sus 103 años.

Familiares y allegados arropan a Francisco del Río en la fiesta por sus 103 años.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RAC

Miño

Francisco Vázquez del Río, al que todos en Miño conocen como Paco, ha soplado las velas de sus 103 cumpleaños. Familiares y amigos arroparon a este jinete y domador autodidacta en una fiesta en A Cabana do Pedrido.

Entre los asistentes, personalidades locales en el mundo del caballo, como Manolo O Gemelo, que participó en muchas ocasiones. El alcalde miñense, Manuel Vázquez Faraldo, tampoco perdió la oportunidad de felicitar en persona a este centenario, al que muchos en Miño conocen como el encantador de caballos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La mayor orquesta de España, con un escenario más grande que una piscina olímpica, actuará en A Coruña este julio
  2. Cae con el coche por un balcón en Oleiros cuando marchaba al trabajo a primera hora de este lunes
  3. Vuelve la fiesta que hace viajar a la comarca de A Coruña 9 siglos atrás: 5 días de fuego, música y mitología
  4. Dos obras ilegales en Bastiagueiro y Naval, playas a 10 minutos de A Coruña, se exponen a multas de hasta un millón de euros
  5. Así era el Moby Dick, el pub de Sada que desafió a un cura y trae de vuelta este domingo sus 'palanganas'
  6. La terraza del hotel que eligió Rosalía junto a A Coruña: vistas a un castillo y cocina gallega
  7. La panadería rural que conquista A Coruña: 70 años de tradición y 210 toneladas de leña para hornear un pan histórico
  8. Vecinos del rural de Culleredo acusan al alcalde de Carral de usar su propuesta de instituto para negociar la implantación de la FP

Fiesta en A Cabana por los 103 años de Paco del Río

Fiesta en A Cabana por los 103 años de Paco del Río

Cae con el coche por un balcón en Oleiros cuando marchaba al trabajo a primera hora de este lunes

Así será la operación para retirar el coche que cayó por el balcón de una casa en Oleiros

Así será la operación para retirar el coche que cayó por el balcón de una casa en Oleiros

Últimos días para optar a vivienda protegida en la Rabadeira, en Oleiros

Últimos días para optar a vivienda protegida en la Rabadeira, en Oleiros

Abegondo contrata obras de saneamiento en O Asadiño con dos años de retraso

Abegondo contrata obras de saneamiento en O Asadiño con dos años de retraso

Cambre licita los campamentos de verano de 2026 y 2027

Cambre licita los campamentos de verano de 2026 y 2027

Arteixo asignará 1,7 millones de fondos europeos a cuatro grandes proyectos de humanización urbana

Arteixo asignará 1,7 millones de fondos europeos a cuatro grandes proyectos de humanización urbana

Una avería en la red de agua de Oleiros genera problemas de suministro en Mera

Una avería en la red de agua de Oleiros genera problemas de suministro en Mera
Tracking Pixel Contents