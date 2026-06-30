Fiesta en A Cabana por los 103 años de Paco del Río

Francisco Vázquez del Río, al que todos en Miño conocen como Paco, ha soplado las velas de sus 103 cumpleaños. Familiares y amigos arroparon a este jinete y domador autodidacta en una fiesta en A Cabana do Pedrido.

Entre los asistentes, personalidades locales en el mundo del caballo, como Manolo O Gemelo, que participó en muchas ocasiones. El alcalde miñense, Manuel Vázquez Faraldo, tampoco perdió la oportunidad de felicitar en persona a este centenario, al que muchos en Miño conocen como el encantador de caballos.